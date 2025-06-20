Там тримали цілий гарем чоловіків: де в Україні знаходиться замок "розпусної королеви"

Фортеця впала ще в 17 столітті

Кременецький замок, що здіймається над містом на горі Бона (397 м над рівнем моря), справді таємничий і величний. Це не просто архітектурний пам’ятник, а фортеця, оповита легендами про вампіризм, кроваві жертвоприношення і скарби королеви Бони.

Історію і містичні перекази цієї славетної твердині переказує "Телеграф".

Історична сага

Перші укріплення тут з'явилися ще в давньоруські часи — згадки про Кременець датуються XIII століттям, коли угорський король Андраш II невдало намагався його взяти.

У 1240–41 роках замок витримав облогу хана Батия, ставши одним з небагатьох неприступних міст Київської Русі.

У 1261 році за наказом Бурундая його навмисне зруйнували, але вже наприкінці століття відновили під владою князя Мстислава.

XIV–XVI ст.: литовські князі Любарт, Вітовт, Свидригайло збудували три вежі, два мости, княжий палац, порохівні та церкву.

Історія Кременецького замку

Епоха королеви Бони

З 1536 року замок належав королеві Боні Сфорца, на честь якої гора й отримала назву. Вона перебудувала фортецю в ренесансному стилі, укріпила мури, доклала арсенал, порохівки, княжий палац і глибокий колодязь.

Штурм, руїни та спадок

У 1648 році під час козацького повстання фортеця впала після півторамісячної облоги під проводом Максима Кривоноса. Уцілілих розстріляли, замок так і не відновили.

Замок у місті Кременець

Сучасний стан

Наразі – руїни: двоярусна надбрамна башта з готичною аркою, фрагменти стін завтовшки 2–3 м та до 12 м заввишки, і "вежа над Новим домом". Археологічні роботи 1970-х років запустили ідеї відновлення, але фінансування — мінімальне.

Залишки замку

Містика і легенди

Скарби королеви Бони

У замковому колодязі (80 м глибини) нібито заховані її скарби; кажуть, є підземні ходи до міста й сусідніх фортець.

Кров та вампіризм

За народними оповідями, Бона приймала "душ із крові незайманих дівчат", вбиваючи сотні, що породило моторошні чутки про вампіризм і жорстокі ритуали.

Міст із волосся і привиди

Легенда розповідає, що Бона мала міст із жіночого волосся, по якому вона заїжджала в замок каретою. Одного разу міст обірвався — цей факт підживив чутки про діявольські зв’язки. Деякі вірять, що її привид інколи виходить навесні з колодязя з золотим ключем від скарбів.

Гора королеви Бони

Що відомо про королеву Бону

Бона Сфорца, королева, що славилася своєю вродою, гострим розумом та непересічним характером, часто згадується у легендах як фігура досить суперечлива, а подекуди й моторошна. Коли її чоловік був далеко, живучи у Кракові, подейкували, що її "апетити" були настільки великими, що при замку навіть утримувався цілий чоловічий "гарем".

Окрім цього, розповідають, що Бона нещадна жінка, яка не гребувала інтригами задля досягнення власних цілей. Особливо похмуро виглядають чутки про те, що вона нібито зжила зі світу двох своїх невісток. Причиною цьому називають їхнє "недостойне" походження, яке, мовляв, йшло всупереч з амбітними політичними планами королеви.

Та найжахливіша легенда переносить нас у світ темних угод. Розповідають, нібито Бона Сфорца уклала пакт із самим дияволом, отримавши обіцянку вічної молодості.

Як дістатися до замка

Координати: 50°05′42″ пн. ш. 25°43′51″ сх. д.

Локація: Замкова гора (гора Бона), м. Кременець, Тернопільська область.

На авто зі Львова до Кременець приблизно 125 км по дорозі. А з Києва до Кременець близько 332–343 км.

Як доїхати автобусом

Прямі автобуси Львів → Кременець

Відправлення зі Стрийського автовокзалу.

Час у дорозі: ~3 год 50 хв.

Вартість: від 375 грн

Прямі автобуси Київ → Кременець

Відправлення з Центрального автовокзалу (Деміївська площа).

Час у дорозі: близько 6 годин.

6 годин. Вартість: близько від 700 грн.

Раніше "Телеграф" писав, де в Україні є містичне мертве озеро. У ньому темна вода з бульбашками, де немає нічого живого.