Египет под Пирятином и Кобеляками. В Украине есть свои пирамиды (фото)

Пирамиды в Украине можно найти в селе Комендантовка Кобеляцкого района и Березовая Рудка возле Пирятина

В Украине есть собственные пирамиды, творцы которых вдохновлялись Египтом и его традициями. Более того, Украина – рекордсмен по количеству пирамид в Европе, потому что там пирамиду построили только в Риме.

Две пирамиды расположены в Полтавской области, им более 130 лет. Это родовые склепы, которые затем столь же трагически были ограблены.

Первую пирамиду в с. Комендантовка Кобеляцкого района построил морской офицер Александр Белевич. По долгу службы он неоднократно бывал в Египте и проникся местной культурой и привез эту традицию в Украину. Он планировал возвести 15-метровую пирамиду из массивных гранитных блоков, полученных в местном карьере. Их должны были доставлять наверх с помощью деревянных желобов. А чтобы придать конструкции крепости и долговечности, заставляли известковый раствор на яичных белках и свежей крови домашнего скота. Строительство длилось 13 лет.

Пирамида в Комендатовке

Пирамида состоит из трех ярусов, соединенных между собой системой коридоров и подземных ходов. На нижнем находится склеп, на первом этаже проходили службы – здесь расположился алтарь и иконостас, а второй служил колокольней. На верху постройки установили крест. В послевоенные годы пирамиду разграбили и устроили здесь состав химикатов.

Вторая пирамида расположена в селе Березовая Рудка возле Пирятина, ее построил сахарный магнат Игнатий Закревский. Помещик даже привез из Египта статую Изиды, которой было более двух тысяч лет. Усыпальница была построена из кирпича и достигала 9 метров.

Когда-то пирамиду Закревских охраняла двухтысячелетняя статуя Изиды

Сразу после окончания строительства пирамиды Игнат Закревский скончался. Дочери похоронили отца в родовом склепе. Но большевики разграбили пирамиду, статую выбросили, фрески уничтожили, а тела представителей династии выбросили в канаву. Внутри пирамиды произвели состав молочной продукции. В 80-е местные власти решили снести усыпальницу, но сооружение не подвергалось ни одной разрушительной силе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крупнейшее казацкое кладбище Украины находится на окраине Одессы. Это малоизвестная достопримечательность, но по возрасту старше основания Екатериной города.