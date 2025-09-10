Рус

Росіяни поновлять "м’ясні" штурми під Добропіллям? Яка буде відповідь Сирського

Ігор Тимофєєв
Олександр Сирський
Олександр Сирський. Фото Колаж "Телеграф"

Головком Сирський часто буває на загрожуваних ділянках фронту

Щоб виправити вкрай скрутну ситуацію під Покровськом і Добропіллям на Донеччині, де ворожий прорив захлинувся після дій Сил оборони України у відповідь, російські окупанти можуть вдатися до зміни своєї нинішньої тактики просочування в тил ЗСУ та накопичення.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, як ворог буде намагатися переломити хід бойових дій на свою користь.

— Очевидно, що можуть поновитися "м'ясні" штурми, тому що ворог цілком вірогідно міг відмовитися від оточення Покровська, щоб зав'язати міські бої. Можливо, будуть атакувати навіть у лоб. Можливо навіть з використанням важкої техніки, в тому числі механізований компонент, — каже військовий журналіст.

За його словами, для командування ЗСУ плани ворога сьогодні очевидні. Тому прийняті рішення і вжиті заходи (а головком Олександр Сирський дуже часто буває на цих спекотних напрямках) полягають у тому, щоб не допустити таких дій ворога і його проривів.

Ситуація під Покровським і Добропіллям / карта x.com/Pouletvolant3
Ворог намагається прорватися до Покровська та Добропілля / карта x.com/Pouletvolant3

— Без завищених очікувань, без анонсів певних дій — просто хочу сказати: дуже сподіваюся, що наш у наших Сил оборони вийде все задумане,— підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що відбувається під Покровськом і як Сили оборони відрізали ворожі "вуха".

