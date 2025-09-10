Росіяни поновлять "м’ясні" штурми під Добропіллям? Яка буде відповідь Сирського

Головком Сирський часто буває на загрожуваних ділянках фронту

Щоб виправити вкрай скрутну ситуацію під Покровськом і Добропіллям на Донеччині, де ворожий прорив захлинувся після дій Сил оборони України у відповідь, російські окупанти можуть вдатися до зміни своєї нинішньої тактики просочування в тил ЗСУ та накопичення.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, як ворог буде намагатися переломити хід бойових дій на свою користь.

— Очевидно, що можуть поновитися "м'ясні" штурми, тому що ворог цілком вірогідно міг відмовитися від оточення Покровська, щоб зав'язати міські бої. Можливо, будуть атакувати навіть у лоб. Можливо навіть з використанням важкої техніки, в тому числі механізований компонент, — каже військовий журналіст.

За його словами, для командування ЗСУ плани ворога сьогодні очевидні. Тому прийняті рішення і вжиті заходи (а головком Олександр Сирський дуже часто буває на цих спекотних напрямках) полягають у тому, щоб не допустити таких дій ворога і його проривів.

Ворог намагається прорватися до Покровська та Добропілля / карта x.com/Pouletvolant3

— Без завищених очікувань, без анонсів певних дій — просто хочу сказати: дуже сподіваюся, що наш у наших Сил оборони вийде все задумане,— підсумував Сергій Братчук.

