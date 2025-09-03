Відмовилися від лобових атак. Військовий експерт пояснив зміну тактики ворога під Добропіллям

Окупанти не можуть проводити масовані штурми через нашу "кіл-зону"

Через величезні втрати, яких російські окупанти зазнали у "м’ясних" штурмах і "банзай-атаках" на Донбасі, вони змінють тактику. Змін зазнало і спорядження бійців, і їхня кількість. Особливо чітко це проявилося у ході прориву росіян у бік Добропілля, який було ліквідовано ЗСУ.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він пояснив, чому війна стала "в’язкою".

Військовий експерт нагадав, що кількість боєзіткнень і число їхніх учасників зменшилося.

— У травні і червні на напрямках атак противник діяли групи по 30-60 військовослужбовців, на сьогодні в таких штурмах беруть участь два військовослужбовці. І це є знаменним з точки зору того, що противник фактично відмовився від тактики лобових штурмів і лінійного просування, — каже полковник запасу.

З його словами, ворог використовує нещільність наших бойових порядків, тому намагається просочуватися між нашими позиціями, і використовує камуфльований "плащ-невидимку", який розмиває тепловий слід.

— А якщо [окупантів] не видно, то вони можуть здійснювати просочування. Противник відправляє в такі атаки людей, екіпірованих з урахуванням самостійного перебування на місцевості без можливості якоїсь підтримки ззовні. І таким чином намагається тиснути на наші позиції, але не в лобових атаках, а намагається знайти слабкі місця між позиціями, просочитися, закріпитися, отримати якусь підтримку і з різних сторін продовжувати штурми, — каже військовий коментатор.

За його словами, це така "в'язка" війна, де ми обороняємося і стримуємо ворога, а ворог не має можливостей проводити масовані штурми через нашу "кіл-зону".

— Саме тому протягом останнього місяця ми не бачимо якихось надсуттєвих просувань противника. Навіть те, що сталося в районі Добропілля, повністю покривається тою тактикою, тим алгоритмом, про який ми говорили, — підсумував Сергій Грабський.

