Повернуть тіло до України чи ні? Родина вбитої у США Ірини Заруцької назвала місце поховання

Ірина Заруцька часто їздила поїздом, в якому її було вбито

Ірина Заруцька, українська біженка, яку жорстоко вбили у США, буде похована у Сполучених Штатах. Посольство України запропонувало родичам дівчини доставити її тіло на батьківщину, але її мати та дядько відмовилися та вирішили поховати Ірину у США.

Вона любила Америку. Ми поховаємо її тут, — сказали рідні Ірини Заруцької

Про це повідомляє kgns.tv. Зазначається, що у США Ірина працювала в піцерії, доглядала за тваринами, допомагала в центрі для людей похилого віку та часто їздила тим самим поїздом, у якому її вбили.

Що каже родина Ірини Заруцької

Родина Ірини Заруцької вимагає справедливого покарання для вбивці 23-річної української біженки. Як повідомляє New York Post, рідні дівчини вимагають широкого розслідування та висновків з трагедії, щоб запобігти подібним випадкам.

Жодна родина не повинна переживати це … Наше серце розбите неймовірним болем. Ірина приїхала сюди, щоб знайти мир і безпеку, а натомість її життя було вкрадено найжахливішим чином, — сказали рідні дівчини

Вбивство Ірини Заруцької у США — що відомо

Українка прибула до США нещодавно, тікаючи від жахів війни Росії проти України. За словами її близьких, Ірина "сподівалася на новий початок". Тіло дівчини з ножовими пораненнями виявили в місті Шарлотт ввечері 22 серпня.

Ірина Заруцька

Невдовзі було затримано підозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна. Раніше його кілька разів заарештовували за крадіжки, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. За даними західних ЗМІ, він страждає на шизофренію.

Декарлос Браун

Момент жахливого вбивства потрапив на відео. Ірина зайшла в метро та сіла на вільне сидіння перед зловмисником. Якоїсь миті він дістав розкладний ніж і завдав їй три удари в шию, через що українка загинула на місці.

Як повідомляв "Телеграф", вбивство Ірини Заруцької отримало широкий резонанс. Воно привернуло увагу навіть традиційних критиків України на зразок Ілона Маска та Дональда Трампа-молодшого.

Крім того, про вбивство Ірини висловився президент США Дональд Трамп. Він знайшов винних у ньому.