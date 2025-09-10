Вернут тело в Украину или нет? Семья убитой в США Ирины Заруцкой определилась с местом ее захоронения

Ирина Заруцкая часто ездила поездом, в котором она была убита

Ирина Заруцкая, украинская беженка, которую жестоко убили в США, будет похоронена в Соединенных Штатах. Посольство Украины предложило родственникам девушки доставить ее тело на родину, но ее мать и дядя отказались и решили похоронить Ирину в США.

Она любила Америку. Мы похороним ее здесь, — сказали родные Ирины Заруцкой

Об этом сообщает kgns.tv. Отмечается, что в США Ирина работала в пиццерии, ухаживала за животными, помогала в центре престарелых и часто ездила тем поездом, в котором ее убили.

Что говорит семья Ирины Заруцкой

Семья Ирины Заруцкой требует справедливого наказания для убийцы 23-летней украинской беженки. Как сообщает New York Post, родные девушки требуют широкого расследования и выводов из трагедии, чтобы предотвратить подобные случаи.

Ни одна семья не должна переживать это… Наше сердце разбито невероятной болью. Ирина приехала сюда, чтобы найти мир и безопасность, а взамен ее жизнь была украдена самым ужасным образом, — сказали родные девушки

Убийство Ирины Заруцкой в США — что известно

Украинка прибыла в США недавно, убегая от ужасов войны России против Украины. По словам ее близких, Ирина "надеялась на новое начало". Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в городе Шарлотт вечером 22 августа.

Ирина Заруцкая

Вскоре был задержан подозреваемый в ее убийстве — 34-летний Декарлос Браун. Ранее его несколько раз арестовали за кражи, ограбления с применением опасного оружия и угрозы. По данным западных СМИ, он страдает шизофренией.

Декарлос Браун

Момент ужасного убийства попал на видео. Ирина зашла в метро и села на свободное сиденье перед злоумышленником. В какой-то момент он достал раскладной нож и нанес ей три удара в шею, из-за чего украинка погибла на месте.

Как сообщал "Телеграф", убийство Ирины Заруцкой получило широкий резонанс. Оно привлекло внимание даже традиционных критиков Украины вроде Илона Маска и Дональда Трампа-младшего.

Кроме того, об убийстве Ирины высказался президент США Дональд Трамп. Он нашел виновных в нем.