Рус

Трамп знайшов винних у жорстокому вбивстві молодої українки у США

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп та Ірина Заруцька Новина оновлена 09 вересня 2025, 07:15
Дональд Трамп та Ірина Заруцька. Фото Колаж "Телеграф"

Ірина Заруцька була жорстоко вбита 22 серпня

Президент США Дональд Трамп відреагував на жорстоке вбивство молодої українки у США — він звинуватив у ньому демократів. Ірина Заруцька приїхала до Штатів, рятуючись від війни, яку Росія веде проти України.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що подивився "жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні". Він додав, що на українку напав "психічно неврівноважений божевільний", "відомий злочинець", якого затримували та відпускали 14 разів.

Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями? Таких злочинців слід ув’язнювати … було видно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров – на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, — пише Трамп

Користуючись нагодою президент США заявив, що Північна Кароліна, як і всі інші штати, потребує закону й порядку. Трамп додав, що лише республіканці можуть його забезпечити та закликав голосувати за кандидата від республіканців до Сенату в Північній Кароліні.

Вбивство Ірини Заруцької у США — що відомо

23-річна українка прибула до США нещодавно, тікаючи від війни з Росією. За словами її близьких, Ірина "сподівалася на новий початок". В районі Саут-Енд міста Шарлотт ввечері 22 серпня виявили тіло Ірини з ножовими пораненнями.

Ірина Заруцька
Ірина Заруцька

Невдовзі було затримано підозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна. З 2011 року його кілька разів заарештовували за крадіжки, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.

Декарлос Браун
Декарлос Браун

Момент вбивства потрапив на відео. Жертва із вбивцею ніяк не контактувала. Вона зайшла в метро та сіла на вільне сидіння перед зловмисником. Якоїсь миті він дістав з худі розкладний ніж і завдав їй три удари в шию, через що українка загинула на місці.

Як повідомляв "Телеграф", вбивство Ірини Заруцької отримало широкий резонанс. Воно привернуло увагу навіть традиційних критиків України на зразок Ілона Маска та Дональда Трампа-молодшого.

Теги:
#США #Вбивство #Дональд Трамп #Українка