Трамп знайшов винних у жорстокому вбивстві молодої українки у США

Ірина Заруцька була жорстоко вбита 22 серпня

Президент США Дональд Трамп відреагував на жорстоке вбивство молодої українки у США — він звинуватив у ньому демократів. Ірина Заруцька приїхала до Штатів, рятуючись від війни, яку Росія веде проти України.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що подивився "жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні". Він додав, що на українку напав "психічно неврівноважений божевільний", "відомий злочинець", якого затримували та відпускали 14 разів.

Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями? Таких злочинців слід ув’язнювати … було видно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров – на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, — пише Трамп

Користуючись нагодою президент США заявив, що Північна Кароліна, як і всі інші штати, потребує закону й порядку. Трамп додав, що лише республіканці можуть його забезпечити та закликав голосувати за кандидата від республіканців до Сенату в Північній Кароліні.

Вбивство Ірини Заруцької у США — що відомо

23-річна українка прибула до США нещодавно, тікаючи від війни з Росією. За словами її близьких, Ірина "сподівалася на новий початок". В районі Саут-Енд міста Шарлотт ввечері 22 серпня виявили тіло Ірини з ножовими пораненнями.

Ірина Заруцька

Невдовзі було затримано підозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна. З 2011 року його кілька разів заарештовували за крадіжки, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.

Декарлос Браун

Момент вбивства потрапив на відео. Жертва із вбивцею ніяк не контактувала. Вона зайшла в метро та сіла на вільне сидіння перед зловмисником. Якоїсь миті він дістав з худі розкладний ніж і завдав їй три удари в шию, через що українка загинула на місці.

Як повідомляв "Телеграф", вбивство Ірини Заруцької отримало широкий резонанс. Воно привернуло увагу навіть традиційних критиків України на зразок Ілона Маска та Дональда Трампа-молодшого.