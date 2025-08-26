Українка втекла від війни до США, де була жорстко вбита безхатьком: що відомо про загиблу жінку

Підозрюваний вже відбував покарання

Ірина Заруцька, молода українка, яка втекла від війни у США, стала жертвою вбивства ввечері 22 серпня. Її тіло з ножовими пораненнями виявили о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

Підозрюваного затримали, що про нього відомо

Як повідомляє Daily Mail, 23-річна українка прибула до США нещодавно, тікаючи від війни з Росією. За словами її близьких, Ірина "сподівалася на новий початок".

Підозрюваного у вбивстві українки затримано. Це — 34-річний Декарлос Браун. Йому висунули обвинувачення у вбивстві. У поліції заявили, що Брауна госпіталізували з травмами, що не загрожують його життю. Як він отримав їх не уточняється.

Декарлос Браун

Згідно з судовими протоколами, з 2011 року Брауна кілька разів заарештовували за крадіжки, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. За даними ЗМІ, він був бездомним і відбув п'ять років ув'язнення за пограбування з застосуванням смертельно небезпечної зброї. Інші попередні звинувачення були зняті.

Що відомо про Ірину Заруцьку

Дівчині 23 роки

На платформі GoFundMe запустили збір для тітки загиблої дівчини, Валерії та інших членів родини.

Зображення зі сторінки GoFundMe

Ми створили цей збір коштів, щоб підтримати Валерію та її близьких у цей болісний час і допомогти їм з непередбаченими витратами, – йдеться на сторінці

Ірина Заруцька сподівалася на "новий початок" у США

