На цій станції київського метро був секретний ліфт... не для людей: як він працював (фото)

Сьогодні ця станція має статус пам’ятки архітектури та продовжує дивувати пасажирів краєвидами на Дніпро

Станція метро "Дніпро" — одна з найнезвичайніших і знакових станцій Київського метрополітену. Вона була відкрита 6 листопада 1960 року у складі першої черги столичної підземки.

Станція розташована у Печерському районі Києва, біля підніжжя високих пагорбів, на березі найголовнішої річки України – Дніпра. Це й визначило назву станції.

Унікальні архітектурні особливості

"Дніпро" — перша в Києві станція метро відкритого типу з береговими платформами, які розташовані на естакаді. Вона знаходиться на поверхні, а її платформа найдовша серед усіх станцій столичного метро, сягає 124 метрів. Відмінною рисою станції є відсутність даху.

На станції "Дніпро" немає даху над платформами

Станція з’єднана сходами з вестибюлем, що розташований на береговому схилі та має виходи на набережну. З платформ відкриваються мальовничі краєвиди на Дніпро, Гідропарк та лівобережжя столиці. Особливо ефектний перегін між однією з найглибших у світі станцій "Арсенальна" та "Дніпром", який за зміною висоти вважають світовим рекордсменом.

Історична роль та технічні особливості

"Дніпро" була кінцевою станцією лінії до 1965 року. У період з 1960 по 1965 рік через станцію здійснювалася подача нових вагонів, які надходили до Києва залізницею на станцію "Дарниця", далі доставлялися трамвайною лінією через міст Патона до станції "Дніпро" на лівому березі.

Поворотне коло під платформою станції "Дніпро"

Для підйому вагонів на естакаду станції під платформою "Дніпро" було змонтовано поворотне коло — унікальний механізм для розвороту та підйому вагонів. Вагон заїжджав на це коло, де розвертався на 90°, після чого через спеціальний витяг підіймався на платформу станції через отвір в естакаді. Аналогічно вагони спускалися вниз для технічного огляду та ремонту. Депо "Дніпро" розташовувалося поруч і було розраховане на два вагони. До березня 1962 року цей підйомник та поворотний круг виконали вже понад 630 циклів підйому та спуску.

Вид зі станції "Дніпро" на лівий берег

Після відкриття нових станцій на лівому березі та депо "Дарниця" у 1965 році необхідність у поворотному колі відпала. Воно було демонтоване, отвір в естакаді закрили, а під платформою з'явився газон. Деякі елементи поворотного кола були перевезені до депо "Дарниця" і використовуються там як звичайне поворотне коло.

Монументальні скульптури "Праця" та "Світ"

Станцію прикрашають дві монументальні скульптури, розташовані поряд зі сходами, що ведуть на набережну. Скульптура "Праця" зображує чоловіка-працівника, що тримає в руках символ мирного атома. Скульптура навпроти — "Мир", виконана в образі жінки з голубами, символізує мир та спокій. Сама станція та скульптури утворюють гармонійний ансамбль з видом на Дніпро та міський ландшафт.

Скульптури на станції "Дніпро"

Сучасне значення та статус

З 2008 року станція "Дніпро" має статус об’єкта культурної спадщини – пам’ятки архітектури, містобудування, науки та техніки. Вона разом з мостом метро утворює цілісний ансамбль, що гармонійно вписується в міський ландшафт набережної. Станція працює з 5:41 ранку до 22:36 вечора та є важливим елементом транспортної системи Києва.

