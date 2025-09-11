На этой станции киевского метро был секретный лифт... не для людей: как он работал (фото)

Сегодня эта станция имеет статус памятника архитектуры и продолжает восхищать пассажиров видами на Днепр

Станция метро "Днепр" — одна из самых необычных и знаковых станций Киевского метрополитена. Она была открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди столичной подземки.

Станция расположена в Печерском районе Киева, у подножия высоких холмов, на берегу главной реки Украины – Днепра. Это и определило название станции.

Уникальные архитектурные особенности

"Днепр" — первая в Киеве станция метро открытого типа с береговыми платформами, которые расположены на эстакаде. Она находится на поверхности, а ее платформа — самая длинная среди всех станций столичного метро, достигает 124 метров. Отличительной чертой станции является отсутствие крыши.

На станции "Днепр" нет крыши над платформами

Станция соединена лестницами с вестибюлем, который расположен на береговом склоне и имеет выходы на набережную. С платформ открываются живописные виды на Днепр, Гидропарк и левобережье столицы. Особенно эффектен перегон между одной из самых глубоких в мире станций "Арсенальной" и "Днепром", который по смене высоты считается мировым рекордсменом.

Историческая роль и технические особенности

"Днепр" была конечной станцией линии до 1965 года. В период с 1960 по 1965 год через станцию осуществлялась подача новых вагонов, которые поступали в Киев по железной дороге на станцию "Дарница", далее доставлялись на трамвайной линии через мост Патона к станции "Днепр" на левом берегу.

Поворотный круг под платформой станции "Днепр"

Для подъема вагонов на эстакаду станции под платформой "Днепр" был смонтирован поворотный круг — уникальный механизм для разворота и подъема вагонов. Вагон заезжал на этот круг, где разворачивался на 90°, после чего через специальный подъемник поднимался на платформу станции через отверстие в эстакаде. Аналогичным образом вагоны спускались вниз для технического осмотра и ремонта. Депо "Днепр" располагалось рядом и было рассчитано на два вагона. К марту 1962 года этот подъемник и поворотный круг выполнили уже более 630 циклов подъема и спуска.

Вид со станции "Днепр" на левый берег

После открытия новых станций на левом берегу и депо "Дарница" в 1965 году, необходимость в поворотном круге отпала. Он был демонтирован, отверстие в эстакаде закрыто, а под платформой появился газон. Некоторые элементы поворотного круга были перевезены в депо "Дарница" и используются там как обычный поворотный круг.

Монументальные скульптуры "Труд" и "Мир"

Станцию украшают две монументальные скульптуры, расположенные рядом с лестницами, ведущими на набережную. Скульптура "Труд" изображает мужчину-работника, держащего в руках символ мирного атома. Противоположная скульптура — "Мир", выполненная в образе женщины с голубями, символизирует мир и спокойствие. Сама станция и скульптуры образуют гармоничный ансамбль с видом на Днепр и городской ландшафт.

Скульптуры на станции "Днепр"

Современное значение и статус

С 2008 года станция "Днепр" имеет статус объекта культурного наследия — памятника архитектуры, градостроительства, науки и техники. Она вместе с мостом метро образует цельный ансамбль, гармонично вписывающийся в городской ландшафт набережной. Станция работает с 5:41 утра до 22:36 вечера и является важным элементом транспортной системы Киева.

