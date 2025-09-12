"Сподіваюся, ця поїздка допоможе". До Києва раптово прибув принц Гаррі та не тільки (фото)

Британський принц Гаррі, який роками допомагає українським ветеранам, у п'ятницю, 12 вересня, прибув до Києва з неоголошеним візитом. Принца та команду його фонду "Invictus Games" запросили до України для обговорення нових ініціатив щодо підтримки поранених. Також в Україну прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Як повідомляє The Guardian, за словами принца Гаррі, він хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні з Росією. Принц з командою представлять нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених. У планах — надання допомоги всім регіонам країни.

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, причетних до цієї війни, та те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається принц Гаррі

Принц Гаррі прибув у Київ. Фото: The Guardian

Герцог Сассекський розповів, що першою його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка Травматологічного центру "Суперлюди" у Львові, який лікує поранених людей з ампутованими кінцівками. Принц відвідав центр у квітні.

Я випадково зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона сказала: "Найбільший вплив ви матимете, коли приїдете до Києва". Мені довелося уточнити у дружини та британського уряду, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення принц Гаррі

Програма перебування принца Гаррі у Києві

Планується, що в ході візиту у Київ принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Також він зустрінеться з 200 ветеранами. Також заплановано зустріч з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Принц Гаррі сказав, що хоче поспілкуватися з ветеранами та на власні очі побачити руйнування через російські удари.

Також до Києва прибув глава МЗС Польщі

Також зранку у Київ прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це поінформував очільник українського МЗС Андрій Сибіга, який зустрічав польського колегу на вокзалі.

Сибіга зустрів колегу на вокзалі. Фото: Андрій Сибіга

На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку Андрій Сибіга

Раніше "Телеграф" розповідав про візит принца Гаррі до Львова у квітні цього року. Тоді йому подарували паску, яку спекли бабусі із Сумщини. А борошно на її приготування взяли із зерна з розмінованих полів Сумської області, що межує з Росією. Однак випічка викликала суперечки у мережі.