"Нормальні пацани ростуть": в Івано-Франківську дітлахи біля секс-шопу насмішили мережу (відео)

Українці відреагувала на курйоз та засипали допис жартами

У торговому центрі Івано-Франківська сталася кумедна ситуація, яка неабияк розвеселила мешканців соціальних мереж. Двоє хлопчиків вирішили провести власне "розслідування" біля входу до магазину інтимних товарів.

На відео, яке поширили в мережі, видно, як діти лежать на підлозі торгового центру та намагаються зазирнути під двері секс-шопу, щоб роздивитися, що ж там такого цікавого знаходиться всередині.

Автор відео жартівливо прокоментував ситуацію: "Той самий друг, з яким не страшно робити найкрінжковішу дурку".

У мережі на курйоз відреагували з гумором. "Коли друзі сказали: "пішли в магазин іграшок", але не уточнили, в який саме", — жартують автори допису.

Реакція українців

Реакція українців на курйозне відео виявилася різноманітною та переважно позитивною. Багато хто відзначає, що нормальні хлопці ростуть, хтось називає ситуацію з усмішками.

Особливо розвеселив глядачів коментар про те, що в дитинстві шукали дірки в паркані жіночої бані. Також є згадки про пошуки відеокасет у батьківських речах.

Найбільш іронічні коментарі стосуються того, що справжні чоловіки тільки підглядати вміють, називаючи це найкращим подвигом всього життя.

