Слон з Ведмедем застрягли у лімузині: на саміті у Китаї помітили курйозне зближення Путіна з індійським прем'єром

Провели наодинці в "Аурусі" майже годину

Очільник Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не виходили з машини біля резиденції голови Кремля в Китаї близько години. Політики прибули на саміт Шанхайської організації співробітництва у китайському місті Тяньцзінь.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що інцидент зафільмували біля готелю The Ritz-Carlton.

"Путін і Моді приїхали до резиденції Путіна в Китаї до готелю The Ritz-Carlton і не виходять з машини більше пів години", — йдеться у повідомленні.

Однак згодом з'явилась інформація, що Путін та Моді провели наодинці в "Аурусі" майже годину, після чого вирушили на переговори за участю делегацій. Пізніше цю розмову віч-на-віч назвали двосторонніми переговорами в автомобілі Володимира Путіна.

Відомо, що Путін і Моді прибули в Китай для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва у китайському місті Тяньцзінь. Тут голова Кремля планує "поінформувати" лідерів ШОС "детальніше" про результати переговорів з президентом США Дональдом Трампом, які пройшли в серпні на Алясці.

Додамо, що Моді 1 вересня, після розмови з очільником РФ, заявив у соцмережі: "Завжди приємно зустрітися з Путіним". Він також опублікував фото, де обіймає Путіна і тисне йому руку.

Нагадаємо, Путін вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Моді під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Прем'єр Індії наголосив, що взаємодія в Тяньцзіні триває.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін виявився майже найменшим із гостей Сі Цзіньпіна. Йому не допомогли і підбори.