З Ужгорода до Європи стартували перші прямі поїзди євроколією. Як виглядають вагони (фото)

Зручних європейських залізничних маршрутів з України ставатиме більше

У п'ятницю, 12 вересня, на маршрути вийшли перші поїзди з Ужгорода до країн ЄС. Прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня перевезли перших 280 пасажирів.

"Укрзалізниця", яка нещодавно вразила незвичайним купе, показала, як виглядають вагони зсередини. Перевізник наголосив, що вперше за часи незалежності України було збудовано колію європейського стандарту — між Чопом та Ужгородом. В планах — розширення зручних європейських маршрутів з України.

Всередині - чисто, є столики

Сидячий вагон

Перші пасажири рушили євроколією

У перший день роботи поїзди перевезли 280 пасажирів

Розклад руху поїзда № 961/618:

Ужгород (8:09) — Братислава (18:33);

Братислава (11:27) — Ужгород (22:35).

Розклад руху поїзда № 146:

Ужгород (8:09) — Будапешт (14:20) — Відень (17:20);

Відень (10:42) — Будапешт (13:19) — Ужгород (22:35).

З грудня 2025 року, коли оновиться графік руху, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд, — йдеться у повідомленні

З 12 вересня запрацював ще один зручний маршрут

Крім цього, з 12 вересня євроколією 1435 мм почав курсувати новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїздом можна доїхати з Берегова до Захоні, яка є важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажирка була вражена дитячим вагоном. Вона показала фото подорожі з донькою.