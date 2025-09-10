Раніше про таке лише могли мріяти: українку вразив дитячий вагон "Укрзалізниці" (фото)

У дитячих вагонах багато зручностей для малечі та батьків

Дитячі вагони набирають популярності — пасажири дякують за ініціативу та все частіше обирають їх для подорожей з дітьми. "Укрзалізниця" може приємно вражати — нещодавно мережу облетіли фото купе з рукомийником та місцем для перевдягання.

Українка Natalia Tyshchuk у Facebook подякувала "Укрзалізниці" за комфорт у дитячому вагоні. Жінка подорожувала в ньому з донькою та поділилася фото.

Маєте ще одну малу шанувальницю, а я нарешті трішки тиші та приємної атмосфери, — написала українка

На кадрах можна побачити, що у дитячому вагоні приємна атмосфера. У купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та розмальовки.

Задоволена пасажирка. Фото: Natalia Tyshchuk

У вагоні чисто та затишно. Фото: Natalia Tyshchuk

Вагон облаштовано для дітей, є книги та розмальовки. Фото: Natalia Tyshchuk

Дитячий вагон продуманий для зручності малків. Фото: Natalia Tyshchuk

Є розетки. Фото: Natalia Tyshchuk

Що відомо про дитячі вагони "Укрзалізниці"

Їх запустили у серпні 2024 року, до цього окремих вагонів для малечі в Україні не було. Зараз дитячі вагони є у складі потягів, що курсують з Харкова, Дніпра, Одеси, Києва тощо. Ці вагони не лише оздоблені яскравими елементами та активностями для малюків, але й мають низку дуже зручних оновлень.

Особливості дитячих вагонів:

пандуси для візочків та додаткове освітлення при вході;

збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою для захисту від падіння;

вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком, спеціальними дитячими накладками на унітаз;

дитяче меню від Євгена Клопотенка — безпечне, смачне і з натуральних українських продуктів;

у вагонах є підігрівачі дитячого харчування;

пристібний манеж

Ціна на квитки у дитячі вагони є стандартною, як і для інших фірмових вагонів 1 класу. Діти до 5 років подорожують безкоштовно. Дитячі квитки за пільговим тарифом оформлюються для пасажирів, яким не виповнилося 14 років.

