Раніше про таке лише могли мріяти: українку вразив дитячий вагон "Укрзалізниці" (фото)
У дитячих вагонах багато зручностей для малечі та батьків
Дитячі вагони набирають популярності — пасажири дякують за ініціативу та все частіше обирають їх для подорожей з дітьми. "Укрзалізниця" може приємно вражати — нещодавно мережу облетіли фото купе з рукомийником та місцем для перевдягання.
Українка Natalia Tyshchuk у Facebook подякувала "Укрзалізниці" за комфорт у дитячому вагоні. Жінка подорожувала в ньому з донькою та поділилася фото.
Маєте ще одну малу шанувальницю, а я нарешті трішки тиші та приємної атмосфери, — написала українка
На кадрах можна побачити, що у дитячому вагоні приємна атмосфера. У купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та розмальовки.
Що відомо про дитячі вагони "Укрзалізниці"
Їх запустили у серпні 2024 року, до цього окремих вагонів для малечі в Україні не було. Зараз дитячі вагони є у складі потягів, що курсують з Харкова, Дніпра, Одеси, Києва тощо. Ці вагони не лише оздоблені яскравими елементами та активностями для малюків, але й мають низку дуже зручних оновлень.
Особливості дитячих вагонів:
- пандуси для візочків та додаткове освітлення при вході;
- збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою для захисту від падіння;
- вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком, спеціальними дитячими накладками на унітаз;
- дитяче меню від Євгена Клопотенка — безпечне, смачне і з натуральних українських продуктів;
- у вагонах є підігрівачі дитячого харчування;
- пристібний манеж
Ціна на квитки у дитячі вагони є стандартною, як і для інших фірмових вагонів 1 класу. Діти до 5 років подорожують безкоштовно. Дитячі квитки за пільговим тарифом оформлюються для пасажирів, яким не виповнилося 14 років.
