Ніяких біляшів і брудних туалетів. Як виглядає лаунж-зона "Укрзалізниці" у Києві (відео)

Сюди можуть потрапити не всі, а ціни здивують

"Укрзалізниця" відкрила в Києві на Центральному залізничному вокзалі лаунж-зону ще до повномасштабного вторгнення. А як вона виглядає зараз?

Відповідним відео поділилась українка у ТікТок. Вона показала кадри, як виглядає Business & Family Lounge.

Як потрапити в лаудж-зону

Варто зазначити, що ця зона знаходиться на місці колишнього Сервісного центру. Вхід до неї — ліворуч від центрального входу на Вокзальній площі.

Жінка зазначила, що відпочинок тут безкоштовний для тих, у кого є платинова картка.

Які ціни в лаундж-зоні

"Власники преміальних карток Vica мають право на безкоштовне перебування протягом однієї години та гарячий напій (кава, або чай), а все інше за додаткову плату", — йдеться у повідомленні.

Ціни на страви стартують від 187 до 259 грн. Жінка зізналась, що кава їй не дуже сподобалась.

В лаунжі є доступ до швидкісного інтернету і можливість зарядити гаджежи. У розпорядженні відвідувачів є місця для роботи за комп'ютером, переговорна кімната, дитяча ігрова кімната, зона відпочинку, бар, бібліотека, душові кімнати, виставкова зона тощо.

Душові кімнати виглядають чистими та естетичними. Жінка пише, що вартість послуги — 250 грн за годину, аби прийняти душ. Пасажирам першого класу (Intercity, Intercity+, SV) — 150 грн за годину.

Раніше "Телеграф" писав, за скільки й куди тепер можна доїхати з Ужгорода.