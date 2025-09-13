Из Ужгорода в Европу стартовали первые прямые поезда по европути. Как выглядят вагоны (фото)

Удобных европейских железнодорожных маршрутов из Украины станет больше

В пятницу, 12 сентября, на маршруты вышли первые поезда из Ужгорода в страны ЕС. Прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену перевезли первых 280 пассажиров.

"Укрзализныця", недавно поразившая необычным купе, показала, как выглядят вагоны изнутри. Перевозчик подчеркнул, что впервые за время независимости Украины был построен путь европейского стандарта — между Чопом и Ужгородом. В планах расширение удобных европейских маршрутов из Украины.

Внутри – чисто, есть столики

Сидячий вагон

Первые пассажиры двинулись по европути

В первый день работы поезда перевезли 280 пассажиров

Расписание поезда № 961/618

Ужгород (8:09) — Братислава (18:33);

Братислава (11:27) — Ужгород (22:35).

Расписание поезда № 146:

Ужгород (8:09) — Будапешт (14:20) — Вена (17:20);

Вена (10:42) — Будапешт (13:19) — Ужгород (22:35).

С декабря 2025, когда обновится график движения, пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами. В частности, станет больше ночных поездов, которые будут стыковаться для удобной пересадки на европейский поезд, — говорится в сообщении

С 12 сентября заработал еще один удобный маршрут

Кроме этого, с 12 сентября евроколеей 1435 мм начал курсировать новый маршрут №644/647 Захонь – Берегово – Боржава. Поездом можно доехать из Берегово в Захонь, которая является важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные поезда по Венгрии.

