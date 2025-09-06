Поїзди в ЄС без пересадок: за скільки й куди тепер можна доїхати з Ужгорода

Скільки коштує дорога до Братислави, Відня чи Будапешта

Укрзалізниця запустила продаж квитків на нові євроколійні поїзди з Ужгорода до ЄС. Наразі купити квитки можна на дати з 12 вересня. З Ужгорода можна доїхати до Братислави, Відня та Будапешта.

"Телеграф" розібрався, наскільки це пришвидшить подорожі та скільки коштуватиме така мандрівка. Нагадаємо, купити квитки на міжнародні потяги можна через застосунок та сайт booking.uz.gov.ua з авторизацією через "Дію", а також на ресурсах угорських і словацьких залізниць.

Ужгород-Братислава

Поїзд №961/618 Ужгород — Братислава відправлятиметься з Ужгорода о 8:09 та прибуватиме до столиці Словаччини о 18:33. Таким чином дорога займає трохи більше ніж 11 годин. Зворотній рейс вирушає з Братислави об 11:27 та прибуває до Ужгорода о 22:35. Тривалість — понад 12 годин.

Тривалість поїздки до Братислави з Ужгорода автобусом або з пересадками

Вартість квитків до Братислави не мала — за 2 клас просять 2226 грн. Зазначимо, що серед зупинок потяга, найдовша в Чопі, де здійснюється прикордонний контроль при виїзді з України — 1 год 28 хв.

Вартість квитків на поїзд з Ужгорода до Братислави

Ужгород — Будапешт — Відень

№146/№143 З Ужгорода на столицю Австрії, Відень через столицю Угорщини — Будапешт йтиме за таким розкладом:

З Ужгорода виїзд о 8:09, в Будапешті о 14:20, у Відні о 17:20

З Відня о 10:42, в Будапешті о 13:19, в Ужгороді о 22:35.

Тривалість поїздки до Будапешту з Ужгорода автобусом або з пересадками

Тривалість поїздки до Відню з Ужгорода автобусом або з пересадками

До Будапешту їхати майже вісім годин. Ціни на квитки в 1 клас — 1802 грн, в 2 клас — 1220 грн. До Відня їхати понад 10 годин, вартість мандрівки 1 класом — 3516 грн, а 2 класом — 2221 грн.

Вартість квитків на поїзд з Ужгорода до Будапешту

Вартість квитків на поїзд з Ужгорода до Відня

Укрзалізниця обіцяє, що з грудня 2025 року розклад поїздів буде синхронізовано з внутрішніми маршрутами. Це дасть можливість, наприклад, виїхати ввечері з Києва, зранку прибути до Ужгорода і без пересадок вирушити до столиць ЄС. В подальших планах — продовження євроколії до Львова.

Чим відрізняється колія в Європі та Україні

Українська колія значно ширша за європейську, тому потяги не можуть іти безперешкодно. Різниця — майже 10 см. Це наочно показано на інфографіці.

Різниця між українською колією та євроколією для поїздів

Раніше "Телеграф" розповідав, що відкриття ділянки євроколії відбулося за участі президента Володимира Зеленського. В Ужгороді він також зустрівся з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.