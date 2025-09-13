Жінка пів року судилася за власну маленьку дитину в Кропивницькому: як так вийшло

Користувачі активно обговорювали тему післяпологової депресії та важливості підтримки молодих матерів

У Кропивницькому Кіровоградської області завершився тривалий процес повернення немовляти матері, яка залишила дитину у "віконці життя". Справу вирішували понад пів року, і тепер 8-місячна Маргарита нарешті знову перебуває у своїй родині.

Про це пише "Кіровоградська Правда". Причиною такого рішення матері стала післяпологова депресія.

Мати дівчинки, Аліна Наумова, повідомила про повернення та надала фото, дозволивши їх публікувати. Поки тривало судове розслідування та встановлення батьківства, дитина перебувала в пологовому будинку Кропивницького.

Родина знову разом

Ця історія привернула увагу суспільства й викликала численні коментарі в соціальних мереж. Користувачі активно обговорювали тему післяпологової депресії та важливості підтримки молодих матерів.

Деякі відзначають, що мати вчинила правильно, залишивши дитину в контрольованому медичному середовищі, що значно краще, ніж ризикувати її життям. "Хвора мати зробила найкраще, що змогла — віднесла дитину в безпечне та надійне місце", — пише користувачка, наголошуючи на важливості розуміння післяпологової депресії.

Що пишуть українці під дописом

Інші користувачі підкрелюють, що подібне може трапитися з будь-якою породіллею, і важливо не засуджувати, а підтримувати таких жінок. "Слава Богу, що дитинка в сім'ї, а таке може статися з кожною жінкою і не треба зайвого говорити", — звучить у коментарях.

Що пишуть українці під дописом

Є й більш критичні думки: частина коментаторів зазначиє, що депресія — це серйозна хвороба, яка вражає не лише психологічно, а й фізично. Дехто пожілився власними переживаннями, що не дозволяли їм нормально функціонувати кілька днів поспіль, та, попри це, ніколи не виникало думки заподіяти шкоду дітям. Люди погоджуються, що дехто використовує депресію як виправдання для легковажних вчинків.

Що пишуть українці під дописом

Деякі користувачі також наголошують, що проблема часто виникає через відсутність підтримки з боку чоловіка чи родини. "Таке починається, коли втрачене відчуття безпеки", — пише жінка.

Що пишуть українці під дописом

Втім, більшіть коментарів — це підтримка, розуміння та незасудження.

Що пишуть українці під дописом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка поділилася відео, на якому її дитина щиро виконує гімн Польщі. У підписі вона зізналася: "Звучить гімн Польщі, моя дитина щиро співає — а мені хочеться плакати, бо це не та пісня".