"Хочеться плакати, бо це не та пісня": українська матір розбурхала поляків реакцією на гімн (відео)

Відео миттєво спровокувало активну реакцію польських користувачів, які поділилися своїми думками з приводу цієї ситуації

Українська мама опублікувала відео, де її дитина щиро співає гімн Польщі. В описі вона зізналася: "Звучить гімн Польщі, моя дитина щиро співає — а мені хочеться плакати, бо це не та пісня".

Такий ролик вона опублікувала в TikTok.

Відео швидко викликало жваву реакцію польських користувачів, які висловили свої думки щодо цієї ситуації.

Один із польських коментаторів пояснив: "Я думаю, що вона стурбована несправедливістю того, що її дитина не може бути присутньою на початку навчального року в своїй українській школі. Вона не має нічого проти нашої школи, але вона сумує за своєю країною. Простіше кажучи".

Що пишуть поляки під відео українки

Інший користувач наголосив: "Ви в Польщі, ось польський гімн і польський прапор". Українка, яка також коментувала, поділилася: "Я — українка, але завжди співаю польський гімн. Мені дуже подобається Польща." На це поляк відповів: "І чому ви повинні мати щось проти польського гімну в Польщі, тому що я не розумію".

Що пишуть поляки під відео українки

Ще один глядач чітко наголосив: "У Польщі — польський гімн, в Україні — український, у Німеччині — німецький чи щось не так?".

Що пишуть поляки під відео українки

Іншіа полька також підтримала позицію: "А чому б ви мали щось проти польського гімну?".

Що пишуть поляки під відео українки

Ця історія яскраво ілюструє складнощі адаптації та пошуку свого місця для українських сімей, які через війну вимушені жити за кордоном. Водночас вона показує повагу польського суспільства до державних символів і прагнення підтримати тих, хто опинився далеко від дому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська біженка поділилася трьома випадками дискримінації та агресії в Польщі через свою національність, які змусили її разом із сім'єю шукати більш безпечне життя в Канаді. Вона підкреслила, що хоча зустрічала добрих поляків, загальна атмосфера ворожості та несправедливості стала головною причиною їхнього переїзду.