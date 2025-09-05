"Путін прийди більше не кричать?": у мережі показали, яким безлюдним став курорт-перлина Азовського узбережжя (відео)

Росіяни "звільнили" популярний курорт від туристів

З початком російського вторгнення українські курорти почали пустіти та руйнуватися. Така ж доля спіткала і Бердянську косу в Запорізькій області — до повномасштабної війни одну з головних туристичних перлин країни.

Бердянська коса відокремлює Бердянську затоку від Азовського моря. Колись улітку і на початку осені тут вирувало життя і відпочивали тисячі людей, але після захоплення території Росією все спорожніло.

У мережі розповсюджують відео, зняте на пляжі лише наприкінці серпня: море чисте, піщаний пляж, але людей тут взагалі немає. Колись цей курорт приваблював туристів протяжністю берегової лінії, мілководдям та теплою водою, сюди приїжджали сім’ями та залишалися на всю відпустку. Тепер коса виглядає покинутою — відпочиваючих буквально немає.

Як зараз виглядає Бердянська коса: відео

У коментарях користувачі іронічно зазначають, що раніше тут завжди було багатолюдно і "прилягти не було де", зате тепер росіяни "звільнили" курорт від туристів.

Раніше прилягти не було де! Я любила відпочивати на Косі! Тепер звільнили всіх від усього! Але хоч вода є!

А народу тьма, не проштовхнутися

Власники курорту засмутилися, Путін прийди більше не кричать?

Немає людей, завжди було забито, пройти не можна

Бердянська коса на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через російську окупацію багато курортних зон на азовському узбережжі України було зруйновано. Серед них і Білосарайська коса, де туристичний сезон не проводиться вже четвертий рік поспіль.