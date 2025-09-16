Приспособился к советской системе, чтобы выжить: как выглядит могила символа "Расстрелянного возрождения" Тычины

Павел Тычина имел неоднозначную репутацию из-за политической деятельности

Павел Тычина – классик украинской литературы, один из самых выдающихся поэтов 20 века и символ "Расстрелянного возрождения". Он не стал жертвой государственного террора, потому что приспособился к советским условиям. Писатель похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

"Телеграф" побывал на могиле Павла Тычины. Она выглядит ухоженно даже через 58 лет после смерти художника.

Что известно о Павле Тычине

Павел Тычина был не только литератором, но и государственным деятелем. Он возглавлял Верховный Совет УССР. Его современники были репрессированы и расстреляны за проукраинское творчество, но он смог приспособиться к советской системе, чтобы выжить. Да, это принесло ему противоречивую репутацию, но значение поэта для украинской культуры не уменьшило.

Творчество Тычины было особенным и стало уникальным явлением украинской литературы 20 века. Его сборник "Солнечные кларнеты" положил начало новому художественному направлению — "кларнетизм". Он писал о красоте природы, любви, величии народа, а позже и о революции, изменениях в обществе.

Причина смерти и могила Павла Тычины

Павел Тычина скончался 16 сентября 1967 года в Киеве. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии – острая сердечно-сосудистая патология. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве — месте, где покоится много выдающихся украинцев.

Павел Тычина покоится на Байковом кладбище. Фото: корреспондентка "Телеграфа" Наталья Дума

Могила выглядит скромно, но ухожено. В импровизированной вазе стоит маленький букетик цветов, рядом лампадка. На месте захоронения поэта возведен памятник. На постаменте высечено лицо Тычины и надпись писаными буквами — фамилия и имя деятеля.

Могила Павла Тычины на Байковом. Фото: корреспондентка "Телеграфа" Наталья Дума

