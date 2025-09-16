Росіяни атакують українські позиції хімічною зброєю: у Силах оборони розкрили задум ворога

Окупанти "душать" українських бійців забороненими речовинами

З початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано приблизно 11 тисяч випадків використання Росією небезпечних хімічних речовин проти українських оборонців. Унаслідок цього захисники отримують ураження та отруєння різного ступеня тяжкості.

Про це "Телеграфу" під час брифінгу розповів командир батальйону 704-ї бригади військ радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, майор Дмитро Чабан.

За його словами, головна місія РХБ-військ — захист особового складу і зниження втрат у разі застосування хімічних, біологічних чи навіть ядерних засобів ураження.

"Близько 38% атак на фронті — це застосування гранат типу РГ-Во та К-51, які містять хімічні речовини CS і CN. За дією вони схожі на сльозогінний газ. У 55% випадків речовини лишаються невстановленими, адже їх фіксують без приладів — лише за повідомленнями бійців з позицій. А у деяких боєприпасах виявляли аміак і хлор", — говорить він.

Граната типу РГ-Во. Фото: Суспільне

Такі засоби, за словами командира, використовуються для того, щоб "вигнати" українських захисників з укриттів і зробити їх вразливими під час штурмів.

Згідно зі спостереженнями, Росія застосовує хімічні речовини там, де веде активні наступальні дії. Це робить атаку подвійно небезпечною: хімічна речовина змушує бійців залишати укриття, і в цей момент ворог накриває позиції вогнем.

Так чи інакше, наші бійці намагаються захищатися. Головний засіб індивідуального захисту, яким забезпечені всі підрозділи, — протигаз. У навчальних центрах і на полігонах бійців спеціально тренують, як діяти у випадку хімічних атак. А, до прикладу, аерозольні підрозділи ставлять димові завіси, щоб приховати пересування військ і вводити ворога в оману створенням "фальшивих" позицій.

Інше питання полягає у тому, що українські бійці не завжди беруть із собою засоби захисту: через вагу спорядження вони віддають перевагу лише найнеобхіднішому.

Нагадаємо, що росіяни вдались до нових хитрощів на фронті. Адже окупанти для маскування використовують авто екстрених служб допомоги, зокрема газової служби.