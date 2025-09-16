Россияне атакуют украинские позиции химическим оружием: в Силах обороны раскрыли замысел врага

Оккупанты "душат" украинских бойцов запрещенными веществами

С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано около 11 тысяч случаев использования Россией опасных химических веществ против украинских защитников. В результате защитники получают поражение и отравление разной степени тяжести.

Об этом "Телеграфу" на брифинге рассказал командир батальона 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Командования Сил поддержки ВСУ, майор Дмитрий Чабан.

По его словам, главная миссия РХБ-войск — защита личного состава и снижение потерь при применении химических, биологических или даже ядерных средств поражения.

"Около 38% атак на фронте — это применение гранат типа РГ-Во и К-51, которые содержат химические вещества CS и CN. По действию они похожи на слезоточивый газ. В 55% случаев вещества остаются неустановленными, ведь их фиксируют без приборов — только по сообщениям бойцов с позиций. А в некоторых боеприпасах обнаруживали аммиак и хлор", – говорит он.

Граната типа РГ-Во. Фото: Суспільне

Такие средства, по словам командира, используются для того, чтобы "выгнать" украинских защитников из укрытий и сделать их уязвимыми во время штурмов.

Согласно наблюдениям, Россия применяет химические вещества там, где ведет активные наступательные действия. Это делает атаку вдвойне небезопасной: химическое вещество заставляет бойцов покидать укрытие, и в этот момент враг накрывает позиции огнем.

Так или иначе, наши бойцы пробуют защищаться. Главное средство индивидуальной защиты, которым обеспечены все подразделения, – противогаз. В учебных центрах и на полигонах бойцов специально тренируют, как поступать в случае химических атак. А, например, аэрозольные подразделения ставят дымовые завесы, чтобы скрыть передвижение войск и вводить врага в заблуждение созданием "фальшивых" позиций.

Другой вопрос заключается в том, что украинские бойцы не всегда берут с собой средства защиты: из-за веса снаряжения они предпочитают только самое необходимое.

Напомним, что россияне прибегли к новым уловкам на фронте. Ведь оккупанты для маскировки используют авто экстренных служб помощи, в частности газовой службы.