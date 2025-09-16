Без ШІ не обійшлося? У постах Стефанішиної помітили дивину

Перевірка на унікальність показала усю правду

Український журналіст Денис Глушков вважає, що команда Ольги Стефанішиної, посла України у США, використовує штучний інтелект для написання дописів у мережі Х. За словами кореспондента, на це вказує одна вагома деталь.

Відповідний пост Глушков опублікував у Facebook. Він наголосив, що і сам іноді використовує Chat GPT, але намагається робити це лаконічно і не так помітно.

Журналіст стверджує, що команда Стефанішиної використовує ШІ для написання дописів на її офіційній сторінці у мережі Х. На це нібито вказує подвійне тире, яке можна побачити у постах. Глушков каже, що це один з маркерів того, що з текстом працював ШІ.

Пост Глушкова про Стефанішину і ШІ

"Телеграф" вирішив перевірити це, використавши портал gptzero.me, який визначає унікальність написаних текстів. Цей сайт показує, які рядки були згенеровані ШІ, а які ні. Перевіряли саме ті дописи, які зазначив Глушков.

Результати перевірки:

Перший допис про масований обстріл Запоріжжя та Дніпра 30 серпня, за даними порталу, написаний на 100% людиною. Тобто слідів використання ШІ не видно.

Пост Стефанішиною про обстріл Запоріжжя і Дніпра

Результат перевірки дописа про обстріл

Другий допис про зустріч Стефанішиної з пастором Марком Бернсом також написаний людиною.

Пост Стефанішиною про зустріч з пастором

Результат перевірки дописа про зустріч з пастором

Третій допис про те, що Стефанішина офіційно почала свою роботу на пості посла України у США написаний з використанням ШІ. Портал назвав цей текст змішаним, і як видно на фото нижче, виділив рядки, які були згенеровані штучним інтелектом.

Пост Стефанішиною про роботу послом США

Результат перевірки дописа про вступ на посаду посла США

Виходить, що якщо вірити порталу, який бачить роботу ШІ у текстах, команда Стефанішиною використовує його, але не часто. До слова, подвійна тире може виникати і якщо просити Chat GPT чи інший ШІ перекласти текст.

