Без ШІ не обійшлося? У постах Стефанішиної помітили дивину
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перевірка на унікальність показала усю правду
Український журналіст Денис Глушков вважає, що команда Ольги Стефанішиної, посла України у США, використовує штучний інтелект для написання дописів у мережі Х. За словами кореспондента, на це вказує одна вагома деталь.
Відповідний пост Глушков опублікував у Facebook. Він наголосив, що і сам іноді використовує Chat GPT, але намагається робити це лаконічно і не так помітно.
Журналіст стверджує, що команда Стефанішиної використовує ШІ для написання дописів на її офіційній сторінці у мережі Х. На це нібито вказує подвійне тире, яке можна побачити у постах. Глушков каже, що це один з маркерів того, що з текстом працював ШІ.
"Телеграф" вирішив перевірити це, використавши портал gptzero.me, який визначає унікальність написаних текстів. Цей сайт показує, які рядки були згенеровані ШІ, а які ні. Перевіряли саме ті дописи, які зазначив Глушков.
Результати перевірки:
- Перший допис про масований обстріл Запоріжжя та Дніпра 30 серпня, за даними порталу, написаний на 100% людиною. Тобто слідів використання ШІ не видно.
- Другий допис про зустріч Стефанішиної з пастором Марком Бернсом також написаний людиною.
- Третій допис про те, що Стефанішина офіційно почала свою роботу на пості посла України у США написаний з використанням ШІ. Портал назвав цей текст змішаним, і як видно на фото нижче, виділив рядки, які були згенеровані штучним інтелектом.
Виходить, що якщо вірити порталу, який бачить роботу ШІ у текстах, команда Стефанішиною використовує його, але не часто. До слова, подвійна тире може виникати і якщо просити Chat GPT чи інший ШІ перекласти текст.
Раніше "Телеграф" розповідав, що влітку Мін'юст осоромився з відео про Стефанішину та смартфони.