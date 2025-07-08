"Як тобі таке, Кім Чен Ин?" Мін'юст сильно осоромився з відео про Стефанішину та смартфони
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Українці обурені і називають це крінжом
У мережі завірусилось відео, де працівники Міністерства юстиції показують, що нібито у них на заставці телефону стоїть голова відомства Ольга Стефанішина. Ймовірніше, цей ролик був створений, аби підтримати топчиновницю, однак мережа не оцінила такий підхід.
Зранку 8 липня відео з'явилось на офіційній сторінці Мін'юсту у Тік Ток, але згодом його видалили. Проте у мережі чимало каналів опублікували ролик, який обурив українців.
На відео працівників міністерства просять показати, хто у них на заставці телефону. І у всіх стоїть Ольга Стефанішина, що дивує українців. Адже насамперед навколо голови відомства вирує корупційний скандал.
На думку журналіста та ексдепутата Ігоря Мірошніченка, це відео — крінж. Він не розуміє, навіщо взагалі виставляти цей постановний ролик. Користувачі у мережі теж обурені таким креативом. Вже навіть почали створювати меми.
"Хто сказав, що у Міністерстві, яке очолює людина з підозрою та кримінальним шлейфом, що тягнеться з часів Януковича, працюють адеквати? Як пояснити людям, що розміщувати на заставці гаджетів портрети начальника і хизуватися цим на постановочних відео — це крінж найвищого рівня?" — написав він.
Ба більше, на новоствореній сторінці Мін'юсту у Тік Ток опублікували ще одне відео, яке обурило громадян. На ньому нібито працівниця відомства просить в керівника відпустку під трендовий трек "Dame Un Grrr". Під дописом всього один коментар, який висвітлює думку більшості.
"Ну, це офіційний ТікТок Мін'юсту? Ви серйозно?" — пише користувач.
Нагадаємо, нещодавно у Стефанішиної виявили необґрунтовану нерухомість в елітному районі столиці. Також її звинувачують у розкраданні 2,5 млн грн через зловживання службовим становищем. Ще вона фігурує у скандалі з розподілом заарештованих активів АРМА — наближені до Стефанішиної особи отримали в управління низку об'єктів, у тому числі Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Олексій Гончаренко влаштував перепалку з Стефанішиною в Раді.