"Як тобі таке, Кім Чен Ин?" Мін'юст сильно осоромився з відео про Стефанішину та смартфони

Українці обурені і називають це крінжом

У мережі завірусилось відео, де працівники Міністерства юстиції показують, що нібито у них на заставці телефону стоїть голова відомства Ольга Стефанішина. Ймовірніше, цей ролик був створений, аби підтримати топчиновницю, однак мережа не оцінила такий підхід.

Зранку 8 липня відео з'явилось на офіційній сторінці Мін'юсту у Тік Ток, але згодом його видалили. Проте у мережі чимало каналів опублікували ролик, який обурив українців.

На відео працівників міністерства просять показати, хто у них на заставці телефону. І у всіх стоїть Ольга Стефанішина, що дивує українців. Адже насамперед навколо голови відомства вирує корупційний скандал.

На думку журналіста та ексдепутата Ігоря Мірошніченка, це відео — крінж. Він не розуміє, навіщо взагалі виставляти цей постановний ролик. Користувачі у мережі теж обурені таким креативом. Вже навіть почали створювати меми.

"Хто сказав, що у Міністерстві, яке очолює людина з підозрою та кримінальним шлейфом, що тягнеться з часів Януковича, працюють адеквати? Як пояснити людям, що розміщувати на заставці гаджетів портрети начальника і хизуватися цим на постановочних відео — це крінж найвищого рівня?" — написав він.

Допис Мірошниченка

Мем про Стефанішину

Ба більше, на новоствореній сторінці Мін'юсту у Тік Ток опублікували ще одне відео, яке обурило громадян. На ньому нібито працівниця відомства просить в керівника відпустку під трендовий трек "Dame Un Grrr". Під дописом всього один коментар, який висвітлює думку більшості.

"Ну, це офіційний ТікТок Мін'юсту? Ви серйозно?" — пише користувач.

Нагадаємо, нещодавно у Стефанішиної виявили необґрунтовану нерухомість в елітному районі столиці. Також її звинувачують у розкраданні 2,5 млн грн через зловживання службовим становищем. Ще вона фігурує у скандалі з розподілом заарештованих активів АРМА — наближені до Стефанішиної особи отримали в управління низку об'єктів, у тому числі Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Олексій Гончаренко влаштував перепалку з Стефанішиною в Раді.