Без ИИ не обошлось? В постах Стефанишиной заметили странность

Проверка на уникальность показала всю правду

Украинский журналист Денис Глушков считает, что команда Ольги Стефанишиной, посла Украины в США, использует искусственный интеллект для написания постов в сети Х. По словам корреспондента, на это указывает одна веская деталь.

Соответствующий пост Глушков опубликовал в Facebook. Он подчеркнул, что и сам иногда использует Chat GPT, но пытается делать это лаконично и не столь заметно.

Журналист утверждает, что команда Стефанишиной использует ИИ для написания сообщений на ее официальной странице в сети Х. На это якобы указывает двойное тире, которое можно увидеть в постах. Глушков говорит, что это один из маркеров того, что с текстом работал ИИ.

Пост Глушкова о Стефанишиной и ИИ

"Телеграф" решил проверить это, используя портал gptzero.me, который определяет уникальность написанных текстов. Этот сайт показывает какие строки были сгенерированы ИИ, а какие нет. Проверяли именно те посты, которые отметил Глушков.

Результаты проверки:

Первое сообщение о массированном обстреле Запорожья и Днепра 30 августа, по данным портала, написано на 100% человеком. То есть следов использования ИИ не видно.

Пост Стефанишиной об обстреле Запорожья и Днепра

Результат проверки сообщения об обстреле

Второе сообщение о встрече Стефанишиной с пастором Марком Бернсом также написано человеком.

Пост Стефанишиной о встрече с пастором

Результат проверки сообщения о встрече с пастором

Третье сообщение о том, что Стефанишина официально начала свою работу на посту посла Украины в США написано с использованием ИИ. Портал назвал этот текст смешанным, и, как видно на фото ниже, выделил строки, которые были сгенерированы искусственным интеллектом.

Пост Стефанишиной о работе послом США

Результат проверки поста о вступлении в должность посла США

Выходит, что если верить порталу, который видит работу ИИ в текстах, команда Стефанишиной использует его, но не часто. К слову, двойная тире может возникать и если просить Chat GPT или другой ИИ перевести текст.

