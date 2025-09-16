Без ИИ не обошлось? В постах Стефанишиной заметили странность
-
-
Проверка на уникальность показала всю правду
Украинский журналист Денис Глушков считает, что команда Ольги Стефанишиной, посла Украины в США, использует искусственный интеллект для написания постов в сети Х. По словам корреспондента, на это указывает одна веская деталь.
Соответствующий пост Глушков опубликовал в Facebook. Он подчеркнул, что и сам иногда использует Chat GPT, но пытается делать это лаконично и не столь заметно.
Журналист утверждает, что команда Стефанишиной использует ИИ для написания сообщений на ее официальной странице в сети Х. На это якобы указывает двойное тире, которое можно увидеть в постах. Глушков говорит, что это один из маркеров того, что с текстом работал ИИ.
"Телеграф" решил проверить это, используя портал gptzero.me, который определяет уникальность написанных текстов. Этот сайт показывает какие строки были сгенерированы ИИ, а какие нет. Проверяли именно те посты, которые отметил Глушков.
Результаты проверки:
- Первое сообщение о массированном обстреле Запорожья и Днепра 30 августа, по данным портала, написано на 100% человеком. То есть следов использования ИИ не видно.
- Второе сообщение о встрече Стефанишиной с пастором Марком Бернсом также написано человеком.
- Третье сообщение о том, что Стефанишина официально начала свою работу на посту посла Украины в США написано с использованием ИИ. Портал назвал этот текст смешанным, и, как видно на фото ниже, выделил строки, которые были сгенерированы искусственным интеллектом.
Выходит, что если верить порталу, который видит работу ИИ в текстах, команда Стефанишиной использует его, но не часто. К слову, двойная тире может возникать и если просить Chat GPT или другой ИИ перевести текст.
