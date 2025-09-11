Стало відомо, куди зникла з СІЗО скандальна ексочільниця МСЕК Крупа

Адвокатка Крупи стверджує, що частину застави вже внесено

Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла зі слідчого ізолятора. Її звільнення відбулося за умови дотримання низки обов'язків та встановлення електронного засобу контролю.

Про це повідомила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Цензор НЕТ". За її словами, наразі САП ретельно вивчає всі матеріали справи, і після цього буде ухвалено рішення щодо подальших дій у випадку непогашення застави.

До слова, 5-денний термін для внесення застави сплив 9 вересня, однак кошти на цей момент ще не надійшли.

Згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду, Крупі встановлено обов'язки, які вона має виконувати до 4 листопада. Зокрема, вона повинна з'являтися за кожною вимогою правоохоронців, утримуватися від спілкування з працівниками та колишніми співробітниками Хмельницької МСЕК, а також з особами, які зверталися до медико-соціальної експертизи. Крім того, фігурантка має повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та постійно носити електронний засіб контролю.

Тим часом адвокатка підозрюваної Тетяна Видай "Суспільному" розповіла, що частину застави вже внесено, проте сьогодні, 11 вересня, спливає 7-й день від моменту обрання запобіжного заходу, і остаточна сума ще не сплачена. ВАКС дозволяє внести заставу пізніше 5-денного строку, якщо на момент внесення не буде вирішено змити запобіжний захід.

4 вересня ексочільниці Хмельницької МСЕК змінили запобіжний захід із тримання під вартою на можливість виходу під заставу, яка складає 20 млн грн. Вона покинула СІЗО безпосередньо в залі суду, проте до внесення повної суми залишається під електронним контролем і зобов’язана дотримуватися усіх встановлених обмежень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні 2024 року в Україні спалахнув гучний скандал за участю очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Під час обшуків у неї та її сина було виявлено майже 6 мільйонів доларів готівкою у різних валютах, підроблені медичні документи та списки "ухилянтів" із фіктивними діагнозами. Крупу заарештували, а в листопаді ВАКС залишив її під вартою, зменшивши розмір застави з 500 до 300 мільйонів гривень.