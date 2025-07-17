Головна євроінтеграторка України стане послом в США: хто така Ольга Стефанішина і що про неї відомо

Стефанішина от-от стане послом України в США

Ольга Стефанішина, яка до вчорашньої відставки уряду працювала віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою юстиції, отримала нове призначення. Володимир Зеленський призначив її спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.

Стефанишина, за словами Зеленського, має стати послом України в Сполучених Штатах — зараз тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури. Хто вона така і як дійшла до цієї посади? "Телеграф" розбирався з біографією та кар'єрою Стефанішиної.

Указ Президента

Хто така Ольга Стефанішина

39-річна Ольга Стефанішина народилася в Одесі. Закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка — вивчала міжнародне право та англійську мову. Пізніше додатково здобула освіту економіста в Одеському національному університеті за спеціальністю "фінанси і кредит".

Кар'єру почала звичайним юристом у приватній практиці. Але швидко перейшла на державну службу. Має досвід роботи з міжнародними організаціями та вільно володіє англійською мовою.

Ольга Стефанішина

Кар'єрний шлях до верхівки влади

Стефанішина більшу частину кар'єри займалася питаннями європейської інтеграції. Служила в різних урядових офісах, які відповідали за співпрацю з ЄС.

Після приватної юридичної практики в 2007 році вона перейшла в Міністерство юстиції — спочатку керівницею відділу з євроінтеграції. Там швидко зростала по службі: спочатку стала заступницею директора департаменту, а потім очолила весь департамент європейської інтеграції.

У 2017 році її запросили керувати Урядовим офісом з євроінтеграції — це був вже серйозний рівень, координація всіх міністерств з європейських питань. На цій посаді пропрацювала до 2019 року, коли спробувала балотуватися до Ради, але не пройшла.

Стефанішина з Зеленським

У 2020 році президент Зеленський призначив її віцепрем'єр-міністеркою з питань євроінтеграції. А минулого року додав ще одну посаду — міністерки юстиції. Ці посади вона обіймала до відставки уряду 16 липня 2025 року.

Чим займалася на посадах

Стефанішина була головною людиною в уряді, яка вела переговори з Євросоюзом про вступ України. Під час її роботи Україна у червні 2022 року отримала статус кандидата на членство в ЄС, а у грудні 2023 року ЄС ухвалив рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Вона координувала роботу всіх міністерств з цього питання, їздила на зустрічі з європейськими чиновниками.

Також курувала питання НАТО та євроатлантичної інтеграції. За її словами, справжня євроатлантична інтеграція України почалася після Саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року — до цього це була співпраця в рамках партнерства.

Скандали та критика

За свою роботу Стефанішина отримала низку державних нагород, але були й скандали, які привернули увагу медіа та політиків.

Найбільшого резонансу набув конфлікт з нардепом Олексієм Гончаренком у червні 2025 року. Він вимагав її відставки через скандал довкола Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Гончаренко звинувачував Стефанішину в конфлікті інтересів — мовляв, її ексчоловік через свою компанію отримав в управління від АРМА низку привабливих об'єктів, включаючи Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

Перепалка Гончаренка зі Сьефанішиною

Стефанішина відповіла, що готова надати будь-яку інформацію для розслідування. Але заперечила особистий вплив на АРМА і нагадала, що рішення там приймають колегіально.

Інший скандал стався у липні 2025 року, коли Міністерство юстиції опублікувало відео, де на заставках телефонів працівників була фотографія Стефанішиної. Українці назвали це "крінжем", а сама міністерка прокоментувала ситуацію з гумором: "Дуже люблю комунікаційну команду Мін'юсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін’юсту з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці))".​

Відео зі Стефанішиною на заставках телефонів

Крім того, Стефанішина фігурує як підозрювана у так званій "справі Лукаш" про корупцію в Міністерстві юстиції часів Януковича, де їй повідомили про підозру у жовтні 2019 року. Ця справа розглядалася у ВАКС з вересня 2023 року, але про результати інформації немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки заробляла очільниця Мін'юсту Стефанішина. Її зарплата складалася з посадового окладу та відрядних.