Зникла за кілька метрів від школи: історія Дарини Лук’яненко та чому її вбивця досі на волі (фото)

11-річна Дарина зникла дорогою до школи. Тіло знайшли тільки через шість днів на подвір’ї сусіда — за кілька метрів від дому.

В той день 13 червня 2019 року в невеликому селі Іванівка на Одещині 11-річна Дарина Лук’яненко вийшла з ринку, де працювала її мама та попрямувала на заняття з танців. До школи залишалося лише кілька сотень метрів, але Даша так і не дійшла.

"Телеграф" розкаже деталі цієї історії, в якій дуже багато питань. А злочинець так і не відбув своє покарання.

Телефон дівчинки перестав відповідати о 14:24. Саме тоді кілька сусідів чули пронизливий дитячий крик, який пролунав з двору 22-річного Миколи Тарасова — сусіда родини Лук’яненків. На пошуки дівчинки піднялось все село, залучили поліцію, нацгвардію, кінологів, волонтерів. Радіус прочісування — понад 20 кілометрів. Собака ще в перший день вивів на двір Тарасова, але ані під час першого, ані під час другого обшуку тіло не знайшли. Увесь цей час Микола ходив поруч з усіма, розповідав, що нічого не бачив, бо саме мився і готував їжу.

Дарина Лук’яненко

Знайшли тіло тільки під час третього обшуку

Лише 19 червня, під час третього обшуку, у вигрібній ямі на його подвір’ї знайшли тіло Дарини. Ноги були перемотані скотчем, на голові — поліетиленовий пакет, тіло притиснуте камінням, щоб пішло на дно. Речі дитини та телефон Микола спалив у металевій бочці.

Туалет, в якому знайшли тіло дівчинки

За даними слідства, дівчинку спершу душили поліетиленовим пакетом, потім завдали кілька ударів гострим предметом у шию, ушкодивши сонну артерію. Сам Тарасов зізнався, що спочатку намагався її зґвалтувати, але вона почала кричати — і він убив її.

Реконструкція подій вбивства Дарини Лук’яненко

Мати Тарасова розповідала, що в день зникнення дитини її син поводився спокійно: після душу грав у комп’ютерні ігри та дивився фільм у навушниках. Вона сама брала участь у пошуках. Згодом родина публічно відмовилася від сина. Проте місцеві кажуть — батьки Тарасова могли приховувати злочин сина. Розповідають, що бачили, як після зникнення дитини серед ночі вони брали оцет зі свого контейнера на ринку. Батько та брат пройшли перевірку на поліграфі. Мати намагалась кілька разів, але вважається, що вона могла підозрювати сина.

Дарину поховали 21 червня 2019 року. За рік потому в селищі встановили пам’ятник — білого ангела з кошиком квітів.

Пам'ятник вбитій дівчинці

Що відомо про Миколу Тарасова

Микола Тарасов — замкнений хлопець, якого в селі майже не бачили, особливо після повернення з навчання в Одесі. Він рідко спілкувався з людьми, часто закривався у своїй кімнаті, підпирав двері диваном і годинами грав у комп’ютерні ігри. Батько міг бити Миколу та його брата, однак прихильно ставився до Дарини, що могло стати тригером для його сина. Родини були знайомі багато років.

Вбивця Микола Тарасов був сусідом дівчинки

Двір родини Тарасових

Суд, спроба самогубства і вирок

Під тиском доказів Микола зізнався у злочині. Але вже на першому засіданні змінив свідчення: заявив, що зізнання вибили силою, і провину заперечував. 20 січня 2021 року, під час зачитування вироку, він намагався перерізати собі шию прямо в залі суду. Конвоїри зупинили його. Адвокат від підзахисного відмовився. Суд оголосив вирок: 15 років позбавлення волі та 800 тисяч гривень компенсації родині загиблої.

Тарасов відбував покарання в Херсоні. Під час окупації зник з тюрми. Де він тепер — невідомо. В Іванівку назад він не повертався.

Раніше "Телеграф" розповідав історію дніпровських маніяків — троє друзів разом спочатку грабували, а потім і вбивали. Відбувалось все в кінці 2000-х.