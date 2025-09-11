Кінець епохи? Українці масово відмовляються від закруток, у чому причина

Чому українці почали робити менше закруток і що про це свідчить, детально пояснив економіст

Українці втратили інтерес до домашнього консервування. З кожним роком все менше родин займається заготівлями на зиму.

Про це "Телеграфу" повідомив український економіст, публіцист та експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, про це яскраво свідчить повний провал з продажем цукру.

"В цьому році у нас провал з продажем цукру, і це показує, що значно менше людей займається консервацією", — зазначив економіст. Як наслідок, українці стали менше купувати фрукти та овочі для заготівель, і створюється їх надлишок на ринку.

"Проте у нас є проблема — у нас і фрукти овочі зберігати якісно можуть тільки деякі компанії", — констатує Охріменко. При цьому врожай цього року виявився досить багатим.

"У нас чудовий урожай огірків, помідорів, баклажанів та огірків, проте їх зберігати дуже складно, тому більша частина овочів зникає", — додав економіст.

Традиційно домашні заготівлі були важливим каналом збуту для місцевих виробників овочів та фруктів, проте тепер українці часто купують готову консервацію. Тому місцевим аграріям потрібно буде шукати нові ринки збуту.

