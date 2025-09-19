Роботы и ИИ всех не заменят: в каких сферах в Украине больше всего не хватает рабочих рук

Для автоматизации производства есть две причины

Сейчас многие сферы экономики Украины страдают от нехватки рабочих рук, однако автоматизация помогает решить не все вопросы. Но здесь следует понимать, что заменить человека в некоторых областях невозможно.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный экономист, финансист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в материале ""Украине придется ежегодно привлекать полмиллиона человек из-за границы": эксперт рассказал о будущих миграционных вызовах".

По его словам, больше всего сейчас страдает та сфера, которую тяжелее всего автоматизировать. К примеру, в АТБ активно автоматизируют магазины, поэтому количество сотрудников сокращается на 30% (приблизительно на 20 человек). Тем не менее, общее количество работников в сети растет, ведь сам бизнес расширяется. Выходит, что рабочие руки нужны там, где бизнес растет, а также там, где низкий уровень автоматизации.

"Например, в больнице: как можно автоматизировать процесс, если нужны медсестра, врач, санитар? Фактически автоматизировать можно определенные производственные или технологические процессы, а сферу услуг — частично. Именно поэтому сферу услуг труднее всего автоматизировать, хотя она производит более 70% ВВП", — говорит Гайдуцкий.

Он добавляет, что в понятие автоматизации входят не только кассы самообслуживания, но и работа администраторов или копирайтеров, которую может заменить искусственный интеллект, еще есть "умные" камеры, закрывающие потребность в охранниках и т.д.

По словам экономиста, предприниматели автоматизируют свои сферы по двум причинам: первая — они не готовы платить более высокую зарплату работнику; второе – просто не могут найти человека на эту работу.

"Часто человек увольняется уже через месяц, и представьте: в течение года приходится менять сотрудника 10-12 раз. В таких условиях просто невозможно полностью научить его всем должностным обязанностям. Поэтому единственное решение – это автоматизация", — добавляет Гайдуцкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению экономиста, могут повысить предел для выезда за границу до 25 лет.