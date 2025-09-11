Зростання цін на фрукти у рази неминуче. Економіст попередив, коли яблука будуть по 100 грн і навіть більше

Економіст пояснив, чому популярні фрукти неминуче подорожчають в рази

В Україні вже доспів урожай перших яблук. Ціна на них поки що приємна, але зовсім скоро вона почне рости.

Про це "Телеграфу" повідомив український економіст, публіцист та експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, скоро цей популярний фрукт зросте в ціні, і на це є важлива причина.

"Всі помітили, ціни зараз на фрукти та овочі українські знизились. І аграрії дуже скаржаться, що дуже дешева картопля, помідори тощо", — зазначив експерт.

Охріменко пояснив, що зараз на ринку є українське яблуко хорошої якості, врожай його непоганий, тому споживачі можуть купувати та споживати цей фрукт за доступними цінами. Проте зберегти врожай на зиму за такими ж цінами майже неможливо.

"В нас фрукти овочі можуть зберігати якісно тільки деякі компанії. З яблуками аналогічна ситуація. Головна проблема — недостатня кількість фруктосховищ в Україні", — пояснив економіст.

Фруктосховищ дуже мало. Тому зараз ціна гарна, але похолодає — ціна зросте, попередив Охріменко.

До слова, взимку 2024 року яблука на українських ринках коштували від 70 до 100 гривень за кілограм. Тому можна спрогнозувати, що уже наступної зими вартість яблук, враховуючи проблему зі зберіганням та інфляцію, можуть бути ще вищими, ніж торік.

