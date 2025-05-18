"Більш дебільних завдань я ще не отримував": комбат "Магури" йде з посади, у Генштабі вже відреагували

Історія набула широкого резонансу

Командир батальйону 47-ї бригади "Магура" Олександр Ширшин повідомив, що написав рапорт про відставку через безглузді накази керівництва. У Генштабі вже пообіцяли провести розслідування.

Про те, що сталося, стало відомо з поста Ширшина у Facebook. За його словами, "більш дебільних завдань", як на поточному напрямі, він ще не отримував.

"Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень", — написав він.

Комбат висловив сподівання, що його невдовзі знімуть з посади і він зможе розповісти більше журналістам. За даними з відкритих джерел, 47-а бригада воює у Запорізькій області.

Після того, як ситуація набула розголосу, у Генштабі повідомили про початок службового розслідування, а також пообіцяли перевірити накази та розпорядження, які надходили з різних рівнів військового управління.

Оскільки відповідне повідомлення надійшло від командира підрозділу до однієї з найвідоміших українських бойових бригад, активне обговорення розпочалося в українському військовому сегменті мережі. Зокрема, лейтенант ЗСУ, автор каналу "Офіцер+", зазначив, що подібні ситуації є звичайними.

Ветеран боїв за Маріуполь, підполковник Богдан Кротевич "Тавр" зазначив, що вище військове керівництво не вміє брати на себе відповідальність, а тому вважає, що там знайдуть "цапа-відбувайла".

Журналіст та блогер, а також військовослужбовець ЗСУ Дмитро Вовнянко повідомив, що цей інцидент сильно вдарить по моралі простих солдатів.

Як повідомлялося раніше, директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут раніше говорив, що хаос в управлінні військами є однією із головних проблем на фронті.