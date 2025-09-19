З'єднує чотири житлові масиви та має ім'я видатного композитора: де в Києві ця вулиця (карта)

Спершу вона мала назву "Новий напрямок Харківського шосе"

Вулиця Ревуцького — одна з важливих вулиць Дарницького району міста Києва, яка простягається через житлові масиви Позняки (5-й та 6-й мікрорайони), Осокорки (10-й мікрорайон), Нова Дарниця (1-й мікрорайон) і Харківський (6-й мікрорайон). Вулиця починається від Здолбунівської вулиці і тягнеться до перехрестя Вирлицької та Вишняківської вулиць.

До неї прилучаються такі вулиці як Михайла Кравчука, Юрія Литвинського, Анни Ахматової, Тростянецька, Степана Олійника, Олександра Кошиця, Братства Тарасівців, проспект Миколи Бажана та інші.

Коли виникла вулиця і як отримала сучасну назву

Історія вулиці починається в середині 1980-х років XX століття, коли вона мала назву "Новий напрямок Харківського шосе" або "Харківське шосе (новий напрямок)". З 1987 року вулиця отримала сучасну назву на честь видатного українського композитора Левка Ревуцького — людини, ім'я якого стало символом української музичної культури.

Левко Миколайович Ревуцький (1889–1977) був провідним українським композитором, музикознавцем і педагогом, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. З раннього дитинства проявив виняткові музикальні здібності — у 4 роки вивчив ноти, а в 5 років — навчився грати на фортепіано.

Його творчість поєднувала традиції українського народного мелосу з самобутніми стилістичними знахідками, що збагачували українську класичну музику. Він автор двох симфоній, вокально-хорових творів, фортепіанних концертів, обробок народних пісень і музики до театральних вистав. Як педагог, Левко Ревуцький виховав кілька поколінь українських музикантів.

Типова забудова вул. Ревуцького

Дарницький район, де розташована вулиця, є стратегічно важливим житловим і промисловим районом Києва з розвиненою соціальною інфраструктурою та транспортною мережею. А сама вулиця Ревуцького слугує сполучним елементом між кількома житловими масивами, забезпечуючи зручний проїзд і пішохідний рух для тисяч жителів району.

