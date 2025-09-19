Соединяет четыре жилых массива и носит имя выдающегося композитора: где в Киеве эта улица (карта)

Сначала она называлась "Новое направление Харьковского шоссе"

Улица Ревуцкого — одна из важных улиц Дарницкого района Киева, которая простирается через жилые массивы Позняки (5-й и 6-й микрорайоны), Осокорки (10-й микрорайон), Новая Дарница (1-й микрорайон) и Харьковский (6-й микрорайон). Улица начинается от Здолбуновской улицы и тянется к перекрестку Вырлицкой и Вишняковской улиц.

К ней примыкают такие улицы, как Михаила Кравчука, Юрия Литвинского, Анны Ахматовой, Тростянецкая, Степана Олийныка, Александра Кошица, Братства Тарасовцев, проспект Николая Бажана и другие.

Когда возникла улица и как получила современное название

История улицы начинается в середине 1980-х годов XX века, когда она называлась "Новое направление Харьковского шоссе" или "Харьковское шоссе (новое направление)". С 1987 года улица получила современное название в честь выдающегося украинского композитора Левка Ревуцкого — человека, имя которого стало символом украинской музыкальной культуры.

Лев Николаевич Ревуцкий (1889–1977) был ведущим украинским композитором, музыковедом и педагогом, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. С раннего детства проявил исключительные музыкальные способности — в 4 года выучил ноты, а в 5 лет — научился играть на фортепиано.

Его творчество сочетало традиции украинского народного мелоса с самобытными стилистическими находками, обогащавшими украинскую классическую музыку. Он автор двух симфоний, вокально-хоровых произведений, фортепианных концертов, обработок народных песен и музыки к театральным спектаклям. Как педагог, Лев Ревуцкий воспитал несколько поколений украинских музыкантов.

Типичная застройка ул. Ревуцкого

Дарницкий район, где расположена улица, является стратегически важным жилым и промышленным районом Киева с развитой социальной инфраструктурой и транспортной сетью. А сама улица Ревуцкого служит связующим элементом между несколькими жилыми массивами, обеспечивая удобный проезд и пешеходное движение для тысяч жителей района.

