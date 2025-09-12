Не одна і не дві. Скільки було вулиць Леніна в Києві та як вони називаються сьогодні (карта)

Колишні радянські топоніми поступилися місцем іменам видатних українських особистостей

У Києві в різні часи існувало декілька вулиць із назвою "Леніна". З початком процесу декомунізації, спрямованого на позбавлення від радянської символіки, ці вулиці отримали нові, сучасні імена, пов’язані з історією та культурою України.

"Телеграф" розповідає докладніше про колишні вулиці Леніна у різних районах столиці. Сьогодні вони мають імена видатних українських особистостей.

Вулиця Богдана Хмельницького (Шевченківський район)

Перша вулиця Леніна з’явилася у Києві на початку 20 століття — це була колишня Фундуклеївська вулиця. Нині вона перейменована на честь Богдана Хмельницького — одного з найважливіших історичних діячів України. Це символічне відновлення імені на мапі Києва підкреслює повернення до національних цінностей та спадщини.

Вулиця Євгенія Харченка (Дарницький район)

Ця вулиця раніше також мала ім’я Леніна. Після декомунізації їй було присвоєно ім’я Євгенія Харченка — жителя Бортничів, який загинув під час боїв за Іловайськ. Це, відповідно до нової політики перейменувань, краще відображає історичну спадщину та локальну ідентичність району.

Вулиця Радосинська (Деснянський район)

Ще одна з колишніх вулиць Леніна тепер відома як вулиця Радосинська. Це перейменування стало частиною масштабної кампанії з ліквідації радянських назв на карті Києва, що допомогло повернути історичні або нові локальні найменування. Сучасна назва вулиці – на честь історичної місцевості Радосинь.

Вулиця Сергія Колоса (Солом’янський район)

У Солом’янському районі колишня вулиця Леніна отримала назву Сергія Колоса. Це ім’я належить відомому українському художнику та мистецтвознавцю, майстру художнього ткац­­тва, графіку і педагогу.

Інші колишні топоніми "Леніна" у Києві

Окрім цих відомих перейменувань, у Києві історично існувало більше вулиць, провулків та бульварів, пов’язаних з ім’ям Леніна та радянською топонімікою. Крім того, в різних районах міста існували вулиця Ілліча в Дарниці, вулиця Володі Ульянова на Микільській Борщагівці, провулок В. Ульянова в Біличах,

На окрему увагу заслуговує бульвар Леніна, який розташовувався в Солом'янському районі Києва. Цей бульвар було прокладено наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років, і вже у 1944 році він офіційно отримав назву бульвар Леніна. Проте в рамках декомунізації замінено на Чоколівський бульвар. Сучасна назва існує є 1993 року, на честь київського громадського діяча кінця XIX — початку XX століття Миколи Чоколова, ім'я якого мала ця місцевість.

Загалом у межах декомунізації у 2014-2016 роках вулиці, які носили імена радянських вождів, масово перейменовували. Також змінювались назви вулиць і провулків, названих на честь інших радянських діячів, таких як Ернст Тельман, Михайло Фрунзе, Максим Горький, Фелікс Дзержинський, Федір Сергєєв (Артем), Іван Лепсе та інші.

Ці перейменування відбувались для повернення історичних назв або присвоєння тих, які відображають національну історію, культуру та видатних українських діячів, відновлюючи українську ідентичність у міському просторі.

