Навіть не "Московський": як називався проспект Степана Бандери в Києві раніше

За неповні 90 років існування він змінив п'ять назв, пережив судові баталії та став символом боротьби з радянським минулим

Один цей київський проспект пережив п'ять перейменувань, судові війни та суспільні суперечки – і став справжнім дзеркалом політичних змін в Україні. За час свого існування він встиг побути і радянським, і "проросійським", і тепер має українську назву на честь Степана Бандери.

Отже, історія цієї вулиці розпочалася в першій половині XX століття, коли відбулося об'єднання Лугової-Станційної вулиці та Городнього тупика. У 1961 році ці частини отримали спільну назву — Червонокозацька вулиця.

Через 14 років, у 1975 році, після масштабної реконструкції та розширення, вулиця перетворилася на проспект і здобула нову назву — проспект Червоних Козаків. Ця назва вшановувала військові формування Червоного козацтва, які в часи громадянської війни боролися за встановлення радянської влади в Україні.

"Московський" період

У 2003 році проспект отримав назву Московський через те, що долучався до Московського мосту — однієї з головних транспортних артерій Києва, яка з’єднує правий берег з лівим. Згодом цей міст було перейменовано на Північний міст, але назва проспекту залишалась актуальною до 2016 року.

Північний (колишній Московський) міст в Києві

Проспект Степана Бандери

Найбільш резонансним стало перейменування 2016 року. В рамках законів про декомунізацію та дерусифікацію 7 липня 2016 року Київська міська рада ухвалила рішення назвати проспект іменем Степана Бандери – видатного українського політичного діяча, ідеолога націоналістичного руху та голови Проводу ОУН(б). Це рішення стало символом відходу від радянського минулого та утвердження української ідентичності, проте викликало і певні суперечності в суспільстві.

Перейменування не обійшлося без правових баталій. У 2019 році окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування та повернув проспекту стару назву – Московський. Однак політико-правові суперечки на цьому не завершилися. У 2021 році апеляційний суд підтвердив законність назви проспект Степана Бандери, остаточно закріпивши це ім'я за київською магістраллю.

Сьогодні проспект Степана Бандери показує, як змінюються назви вулиць у відповідь на історичні події та настрої в суспільстві. Від радянської назви на честь "червоних козаків" до сучасної, що вшановує українського діяча – це приклад того, як у назвах відображається те, що відбувається в країні.

