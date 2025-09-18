Маріуполь на порозі катастрофи. У мережі показали шокуючі кадри водосховища (фото, відео)

Маріуполь щодня потребує не менше 150 тисяч кубічних метрів води

Російська окупація продовжує знищувати українські міста. Одним з них став Маріуполь, який може залишитись повністю без води через значне обміління Старокримського водосховища.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Зазначається, що за літо Старокримське водосховище обміліло на понад 4 метри.

Катастрофічний стан водойми добре видно на опублікованих фото та відео у мережі. В порівнянні з 2022 роком зараз рівень води впав на 7 метрів. Подекуди водосховище перетворилось на пустелю з потрісканим дном, адже вода здебільшого збереглась як мініатюрні струмочки.

"По багатьох ділянках вода вже зникла повністю. Поки що окупаційна влада годує надією на фантастичні, але неробочі проєкти — місту час готуватися жити без води. Зовсім. Це трагедія без перебільшень", — наголосили у Центрі вивчення окупації.

Старокримське водосховище на карті

При цьому окупанти вже визнають критичність ситуації, але продовжують брехати. Так у липні, коли рівень води вже був дуже низьким, псевдоочільник міста Антон Кольцов заявляв, що дебет водосховища складає – 35 тисяч кубометрів на добу. Однак Маріуполь щодня потребує не менше 150 тисяч кубічних метрів. Зараз же ситуація стала катастрофою.

Старокримське водосховище у липні 2025

Старокримське водосховище зараз

Додамо, що до окупації у Маріуполь постачали воду з двох джерел — каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Однак під час вторгнення перше джерело окупанти пошкодили і стали використовувати водосховище. Тоді ввели графік водопостання: раз на два дні і то на 4 години. При цьому місцеві казали, що в деяких будинках води не було тижнями.

Наразі окупаційна влада хоче перекинути воду з Павлопольського водосховища до Старокримського. Але будівництво відповідної споруди може зайняти роки.

Старокримське водосховище у 2022

Чому пересихають водосховища

Основним джерелом живлення водосховищ на Донеччині були шахти, а не підводні води. Адже саме шахти під час відпрацювання вугілля скидали зайву воду у водосховища. Потім вона проходила процеси фільтрації і подавалась людям. Зараз же ці шахти не працюють, тому і зайву воду не скидають. Таким чином більшість водосховищ в окупації обміліли, бо викачати їх викачали, а наповнювати нічим.

