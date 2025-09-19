Разбитые окна и сорняки. Какая участь постигла в оккупации легендарный стадион Донецка (видео)

Это стадион был домом для футбольного клуба "Шахтер"

Россия оккупировала Донецк, а вместе с ним и стадион "Донбасс Арена" еще в 2014 году. За это время один из лучших футбольных стадионов превратился в запущенное здание.

Об этом свидетельствует опубликованное видео. Как отметил автор, оно снято 18 сентября 2025 года.

На кадрах видно, что стадион выглядит тускло и довольно потрепанно. От его блеска и величия до оккупации России ничего не осталось. Многие части конструкций повреждены, местами нет стекла. Само здание уже более 10 лет не приводилось в порядок должным образом.

Кроме того, на видео бросается в глаза отсутствие людей. Мужчина снимает видео днем: стоит хорошая солнечная погода, а людей нет. К тому же вся трава, которая раньше глаза выпекала зеленью даже осенью, пожелтела и поросла сорняками. Даже пруд, который был украшением парка возле "Донбасс Арены", превратился в какое-то болото без птиц.

Донбасс Арена в 2024

Как выглядел стадион "Донбасс Арена" до оккупации

Этот стадион открыли в 2009 году. Он рассчитан более чем на 50 тысяч зрителей. "Донбасс Арена" — первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами 4 категории УЕФА. По аккредитации УЕФА и ФИФА — сооружение отвечает классу "элит". Здесь же проводили "Евро-2012". Однако с 2014 года стадион не работает и матчей не принимает.

Донбасс Арена во время матча

Как выглядела Донбасс Арена раньше

Донбасс Арена до оккупации

Стоимость строительства "Донбасс Арены" составила более 400 млн долларов США. Это стадион был домом для футбольного клуба "Шахтер". Большая часть "Донбасс Арены" пострадала после обстрелов в 2014 году.

