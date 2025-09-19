Разбитые окна и сорняки. Какая участь постигла в оккупации легендарный стадион Донецка (видео)
-
-
Это стадион был домом для футбольного клуба "Шахтер"
Россия оккупировала Донецк, а вместе с ним и стадион "Донбасс Арена" еще в 2014 году. За это время один из лучших футбольных стадионов превратился в запущенное здание.
Об этом свидетельствует опубликованное видео. Как отметил автор, оно снято 18 сентября 2025 года.
На кадрах видно, что стадион выглядит тускло и довольно потрепанно. От его блеска и величия до оккупации России ничего не осталось. Многие части конструкций повреждены, местами нет стекла. Само здание уже более 10 лет не приводилось в порядок должным образом.
Кроме того, на видео бросается в глаза отсутствие людей. Мужчина снимает видео днем: стоит хорошая солнечная погода, а людей нет. К тому же вся трава, которая раньше глаза выпекала зеленью даже осенью, пожелтела и поросла сорняками. Даже пруд, который был украшением парка возле "Донбасс Арены", превратился в какое-то болото без птиц.
Как выглядел стадион "Донбасс Арена" до оккупации
Этот стадион открыли в 2009 году. Он рассчитан более чем на 50 тысяч зрителей. "Донбасс Арена" — первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами 4 категории УЕФА. По аккредитации УЕФА и ФИФА — сооружение отвечает классу "элит". Здесь же проводили "Евро-2012". Однако с 2014 года стадион не работает и матчей не принимает.
Стоимость строительства "Донбасс Арены" составила более 400 млн долларов США. Это стадион был домом для футбольного клуба "Шахтер". Большая часть "Донбасс Арены" пострадала после обстрелов в 2014 году.
