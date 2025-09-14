Море в Берднянську перетворилося на "желе" з медуз: окупанти знайшли виправдання
-
-
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко припустив, що навала медуз у Бердянську сталась через змінену течію
В тимчасово окупованому Бердянську на Азовському узбережжі велика навала медуз. Мешканці моря заполонили пляж під час оксамитового сезону.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він опублікував відео з міста.
На кадрах видно, як вода біля берега буквально всіяна сотнями медуз. Вони скупчилися у прибережній зоні, створюючи щільний килим, що вкриває майже всю поверхню моря біля пірсу. Прозорі тіла медуз коливаються у воді, і здається, що море перетворилося на суцільну масу морських мешканців.
"Бердянськ. Наші дні. Навала медуз. Середина вересня. Такого ніколи не мало статись, якби не екоцид, влаштований росіянами. А все почалося з будівництва Кримського мосту та зміни течій в Азові", — зазначив Андрющенко.
Водночас російські пропагандистські ресурси пояснюють нашестя медуз у Бердянську тим, що вода в Азовському морі нібито стала теплішою, а також через зникнення риб-хижаків, які зазвичай регулюють чисельність цих тварин.
Що відомо про Бердянськ
Бердянськ — місто на південному сході України, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Запорізькій області. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році населення Бердянська становило приблизно 110-115 тисяч жителів. Після окупації багато місцевих жителів виїхали з міста.
До окупації Бердянськ був популярним курортним містом. Щорічно місто відвідували близько 500-600 тисяч туристів, особливо влітку. Курортний сезон зазвичай тривав з травня по вересень.
Ситуація у Бердянську під час окупації
Після російської окупації у 2022 році більшість баз відпочинку та санаторіїв міста були перетворені на місця дислокації російських військових. У цих об'єктах зберігається зброя та важка військова техніка. Колись туди приїздили українські зірки та давали великі концерти, а зараз туди потрапляють лише пропагандисти та жителі Донецька і Луганська.
