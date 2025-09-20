Виклик для ППО? Модернізовані "Шахеди" приховують кілька небезпек

Нові дрони можуть атакувати рухомі цілі та точно наводитися на об’єкти енергетики.

В Росії не тільки змогли наростити виробництво "Шахедів", а й змінили їх та свою тактику. Зокрема, вони застосовують дрони з прямим управлінням, подібним до контролю над FPV-безпілотником. От тільки у "Шахеда" бойова частина — 50 кілограмів.

Військовий експерт Сергій Безкрестнов (більш відомий як Флеш), на Radio NV розповів про нові "Шахеди" росіян. Він наголосив, про подібні плани було відомо давно, але фіксувати безпілотники з прямими керування почали тільки 2 місяці тому. Їх стає дедалі більше. Він, як свого роду незграбний FPV, керується з Росії чи з окупованої території. Він напряму передає "картинку" ворогу.

Мова не йде про мобільний зв'язок український, мова не йде про ЛТМ-модем, мова йде про особливий спеціальний модем. Він розміром з цеглину приблизно такий, який дозволяє передавати радіоканали, інформацію безпосередньо на Росію. Сергій Безкрестнов (Флеш), військовий експерт

Модем для "Шахеда" нового типу

Для таких дронів використовується меш-технологія (Mesh). При ній кожен БПЛА є не тільки приймачем чи передавачем, а й ретранслятором. Тож всі безпілотними можуть будувати мережу та посилювати сигнал один одного.

Дальність таких дронів — до 150 км вглиб підконтрольної Україні території. Чим далі вони летять, тим більше вони втрачають сигнал та піддаються дії РЕБ.

В чому небезпека нових "Шахедів"

Головна небезпека таких БПЛА — передача інформації з камер. Вони не тільки здатні атакувати точніше, а й бачити роботу сил ППО.

Можуть бачити роботу ППО, виходи ППО. Ці шахеди можуть більш точно наводитися для ударів, тому що класичний шахед наводиться за координатами, а тут шахед, долітаючи до точки удару, може оператором більш точно бути направлений куди-небудь. Сергій Безкрестнов (Флеш), військовий експерт

Ба більше, нові "Шахеди" можуть атакувати рухомі цілі, наприклад тепловози, тягачі тощо. Враховуючи те, що вага вибухівки в "Шахеді" 50 кг, це потужна зброя. Окупанти наразі такими "Шахедами" намагаються поцілити в об'єкти енергетики, каже Флеш. Він наголошує — на підльоті до підстанції керовані дрони можуть по зовнішньому вигляду обрати собі ціль.

Як протидіяти?

Сергій Безкрестнов каже, що ці оновлені дрони піддаються впливу засобів РЕБ. І хоча технологія цього не проста, потрібно адаптуватися до нової російської тактики та налаштувати засоби РЕБ на певні частоти.

