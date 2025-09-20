Вызов для ПВО? Модернизированные "Шахеды" скрывают несколько опасностей

Новые дроны могут атаковать движущиеся цели и точно наводиться на объекты энергетики.

В России не только смогли нарастить производство "Шахедов", но изменили их и свою тактику. В частности, они применяют дроны с прямым управлением, подобным контролю над FPV-беспилотником. Вот только у "Шахеда" боевая часть — 50 килограммов.

Военный эксперт Сергей Безкрестнов (более известный как Флэш), на Radio NV рассказал о новых "Шахедах" россиян. Он отметил, что о подобных планах было известно давно, но фиксировать беспилотники с прямыми управлениями начали только 2 месяца назад. Их становится все больше. Он, как своего рода неуклюжий FPV, управляется из России или с оккупированной территории. Он напрямую передает "картинку" врагу.

Речь не идет о мобильной связи украинской, речь не идет о ЛТМ-модеме, речь идет об особом специальном модеме. Он размером с кирпич примерно такой, который позволяет передавать радиоканалы, информацию непосредственно в Россию. Сергей Бескрестнов (Флэш), военный эксперт

Модем для "Шахеда" нового типа

Для таких дронов используется меш-технология (Mesh). При ней каждый БПЛА не только приемник или передатчик, но и ретранслятор. Поэтому все беспилотные могут строить сеть и усиливать сигнал друг друга.

Дальность таких дронов — до 150 км вглубь подконтрольной Украине территории. Чем дальше они улетают, тем больше они теряют сигнал и подвергаются действию РЭБ.

В чем опасность новых "Шахедов"

Главная опасность таких БПЛА – передача информации с камер. Они не только способны атаковать точнее, но и видеть работу сил ПВО.

Могут видеть работу ПВО, выходы ПВО. Эти шахеды могут более точно наводиться для ударов, потому что классический шахед приводится по координатам, а здесь шахед, долетая до точки удара, может оператором более точно быть направлен куда-нибудь. Сергей Бескрестнов (Флэш), военный эксперт

Более того, новые "Шахеды" могут атаковать движущиеся цели, например тепловозы, тягачи и т.д. Учитывая, что вес взрывчатки в "Шахеде" 50 кг, это мощное оружие. Кафиры сейчас такими "Шахедами" пытаются попасть в объекты энергетики, говорит Флеш. Он отмечает, что на подлете к подстанции управляемые дроны могут по внешнему виду выбрать себе цель.

Как противодействовать?

Сергей Бескрестнов говорит, что эти обновленные дроны подвергаются влиянию средств РЭБ. И хотя технология этого не проста, нужно адаптироваться к новой российской тактике и настроить средства РЭБ на определенные частоты.

