Дрони атакували елітну локацію окупантів в Криму - багато жертв (фото)

Це місце в Криму використовувалось, як відомчий об'єкт для військовослужбовців та партійної еліти і там був навіть Путін

Вибухи у Криму лунають у неділю, 21 вересня. Півострів масово атакували дрони, є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він підтвердив, що дрони атакували кілька об'єктів на території санаторію "Форос". Також пошкоджено будівлю школи в селищі.

Санаторій має власний закритий пляж та надає послуги елітного відпочинку. У радянський період і до 1990-х років використовувався як відомчий об'єкт для військовослужбовців та партійної еліти. А в мережі пишуть, що це місце відвідував Володимир Путін.

На жаль, є постраждалі та загиблі. На даний момент кількість постраждалих – близько 15 осіб, кількість загиблих уточнюється.Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося загоряння сухої трави в районі міста Ялти, гауляйтер Криму Аксьонов

Нагадаємо, що "Форос" – це селище міського типу, розташоване на південному узбережжі Кримського півострова, недалеко від Ялти.

Тим часом Міноборони Росії розповіло, що у період з 16:00 по 20:00 над акваторією Чорного моря були збиті 16 дронів.

Вибухи у Криму — що відомо

Варто зазначити, що українські силові структури та партизанський рух активізували діяльність на півострові, що призводить до регулярних повідомлень про вибухи на військових об'єктах, складах боєприпасів та інфраструктурних цілях окупантів. Особливо інтенсивними такі події стали з 2022 року, коли Україна почала застосовувати далекобійне озброєння для ударів по військових цілях на тимчасово окупованих територіях.

Вибухи часто фіксуються поблизу військових аеродромів, портів та інших стратегічно важливих об'єктів, які використовуються російськими окупаційними силами для ведення війни проти України.