Дроны атаковали элитную локацию окупантов в Крыму — много жертв (фото)

Это место в Крыму использовалось как ведомственный объект для военнослужащих и партийной элиты и там был даже Путин

Взрывы в Крыму раздаются в воскресенье, 21 сентября. Полуостров массово атаковали дроны, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он подтвердил, что дроны атаковали несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке.

Санаторий имеет закрытый пляж и предоставляет услуги элитного отдыха. В советский период и до 90-х годов использовался как ведомственный объект для военнослужащих и партийной элиты. А в сети пишут, что это место посещал Владимир Путин.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, количество погибших уточняется. Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты, гауляйтер Крыма Аксенов

Напомним, что "Форос" – это поселок городского типа, расположенный на южном побережье Крымского полуострова, недалеко от Ялты.

Между тем, Минобороны России рассказало, что в период с 16:00 по 20:00 над акваторией Черного моря были сбиты 16 дронов.

Взрывы в Крыму — что известно

Следует отметить, что украинские силовые структуры и партизанское движение активизировали деятельность на полуострове, что приводит к регулярным сообщениям о взрывах на военных объектах, складах боеприпасов и инфраструктурных целях оккупантов. Особенно интенсивными такие события стали с 2022 года, когда Украина стала применять дальнобойное вооружение для ударов по военным целям на временно оккупированных территориях.

Взрывы часто фиксируются вблизи военных аэродромов, портов и других стратегически важных объектов, которые используются российскими оккупационными силами для войны против Украины.