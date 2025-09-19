Його називають "тещин язик": у лісах України росте рідкісний гриб, схожий на печінку (фото)

Цей гриб має кислуватий присмак

У лісах України можна знайти дивовижну різноманітність грибів. Серед них — собачий мутінус з незвичною формою і рідкісний гриб, що нагадує печінку. У народі його називають "тещин язик" або "оленячий язик"

У Facebook-групі "Грибники UA" мешканець Черкаської області показав свою знахідку. По-науковому цей гриб називається печіночниця звичайна.

Як виглядає гриб печіночниця і де він росте

Гриб печіночниця (Fistulina hepatica) одразу привертає увагу своєю незвичайною формою. За кольором та текстурою він нагадує шматок печінки або сирого м’яса. Капелюшок у нього округлий, зазвичай злегка витягнутий, червонувато-коричневий зверху і кремовий знизу. Діаметр капелюшка може в середньому становити 5-20 см.

Гриб Печіночниця звичайна

При пошкодженні цей гриб може виділяти червоний сік, а на смак він трохи кислуватий.

Вона вважається паразитом, оскільки проникає в деревину живих дерев і викликає буру серцевинну гниль, руйнуючи їх зсередини. Але гриб може з'явитися і на вже мертвій деревині, продовжуючи її руйнувати.

Гриб Печіночниця їстівний, але вважається деревним паразитом

Печіночниця не є зникаючим видом, але зустрічається не так вже й часто, тому для грибників він може стати цікавою знахідкою.

