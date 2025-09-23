Один з будинків-близнюків на Мечникова хочуть врятувати: що про нього відомо (фото, карта)

Від сталінського ампіру до сучасних викликів збереження – розповідаємо про долю однієї з найзагадковіших споруд столиці

У самому серці Києва, на перехресті вулиць Мечникова й Леоніда Первомайського, височіє архітектурна загадка. Це величний будинок із баштами, що нагадує про золоту епоху сталінського ампіру.

В мережі неодноразово виринали фото з цієї локації. "Телеграф" вирішив пошукати цікаве про будинок.

Історія та архітектура будинку

Отже, будинок із баштою, побудований у стилі сталінського ампіру в 1950-х роках, є яскравим прикладом монументальної архітектури повоєнного Києва. Ця споруда разом із ще одним ідентичним будинком утворює архітектурний ансамбль на перехресті вулиць Мечникова й Леоніда Первомайського, формуючи своєрідну Кловську площу. Спочатку будівлі були спроєктовані як житлові та адміністративні приміщення для архітекторів.

Сучасний стан – занепад і виклики

Пару будинків розділила доля: один із них відновлений і перетворений на офісний центр, а інший – будинок із баштою на Мечникова, 12/1 — залишився без належної уваги. До сьогодні будівля стоїть порожньою і поступово руйнується, втрачаючи архітектурну цінність.

Стан будинку всередині сьогодні

Стан будинку всередині сьогодні

Міські легенди: офіс Вадима Рабіновича

У "народних розповідях" часто можна почути історії, що у цій будівлі розташовувався офіс відомого політика Вадима Рабіновича. Офіційних підтверджень цьому немає, а його офіси були зареєстровані неподалік, за сусідньою адресою, по вулиці Мечникова, 14/1 (другий з будинків-близнюків). Проте саме ця легенда додає будинку аури загадковості та політичних інтриг у сучасній історії Києва.

Продаж будинку та власники

У 2021 році будинок був виставлений на продаж. За чотириповерхову споруду площею понад 4600 квадратних метрів власник сподівався отримати 270 мільйонів гривень, що становить близько 58,5 тисяч гривень за квадратний метр. В оголошенні зазначалося, що будівля підлягає реконструкції, а також "можна під знесення", оскільки формально будинок не мав офіційного статусу пам’ятки, що викликало неоднозначність щодо його охоронного статусу.

Ділянка, на якій стоїть будинок, належить компанії "Телеграфъ", кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Терехова, колишня дружина народного депутата Андрія Деркача. Сам Деркач перебуває під санкціями США за втручання у вибори, що додає політичного підтексту до цієї київської нерухомості.

Історичний контекст вулиці Мечникова

Ця ділянка міста має глибоке історичне коріння. Раніше тут проходила так звана "Собача тропа" – дорога паломників до Києво-Печерської лаври, про яку "Телеграф" уже розповідав. А сама вулиця була названа на честь видатного імунолога Іллі Мечникова в 1938 році.

Перспективи збереження будинку

Який вигляд будівля має сьогодні

Проєкт "Майбутнє минулого" від архітектурного бюро IK Architects ставить за мету врятувати цю пам’ятку від остаточного занепаду, шукаючи баланс між збереженням історичної автентичності та впровадженням сучасних вимог безпеки й функціональності. Фахівці вважають, що комплексна реставрація може відкрити нові можливості для будівлі: креативні офіси, виставкові зали чи навіть арт-простори.

