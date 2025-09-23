Один из домов-близнецов на Мечникова хотят спасти: что о нем известно (фото, карта)

От сталинского ампира до современных вызовов сохранения – рассказываем о судьбе одного из самых загадочных построек столицы.

В самом сердце Киева, на перекрестке улиц Мечникова и Леонида Первомайского, возвышается архитектурная загадка. Это величественное здание с башней, напоминающее о золотой эпохе сталинского ампира.

В сети неоднократно появлялись фото с этой локации. "Телеграф" решил поискать интересное о доме.

История и архитектура дома

Итак, дом с башней, построенный в стиле сталинского ампира в 1950-х годах, является ярким примером монументальной архитектуры послевоенного Киева. Это сооружение вместе с еще одним идентичным домом образует архитектурный ансамбль на перекрестке улиц Мечникова и Леонида Первомайского, формируя своеобразную Кловскую площадь. Изначально здания были спроектированы как жилые и административные помещения для архитекторов.

Жилой дом № 12/2 по улице Мечникова, фото концы 1950-х

Современное состояние – упадок и вызовы

Пару домов разделила судьба: один из них восстановлен и переоборудован в офисный центр, а другой — дом с башней на Мечникова, 12/1 — остался без должного внимания. До сих пор здание стоит пустым и постепенно разрушается, теряя архитектурную ценность.

Состояние дома внутри сегодня

Городские легенды: офис Вадима Рабиновича

В "народных рассказах" часто можно услышать истории, что в этом здании располагался офис известного политика Вадима Рабиновича. Официальных подтверждений этому нет, а его офисы были зарегистрированы неподалеку, по соседнему адресу, по улице Мечникова, 14/1 (второй из домов-близнецов). Однако именно эта легенда придает дому ауру загадочности и политических интриг в современной истории Киева.

Продажа дома и владельцы

В 2021 году дом был выставлен на продажу. За четырехэтажное здание площадью более 4600 квадратных метров владелец надеялся получить 270 миллионов гривен, что составляет около 58,5 тысяч гривен за квадратный метр. В объявлении отмечалось, что здание подлежит реконструкции, а также "можно под снос", поскольку формально дом не имел официального статуса памятника, что вызывало неоднозначность относительно его охранного статуса.

Участок, на котором стоит дом, принадлежит компании "Телеграфъ", конечным бенефициаром которой является Оксана Терехова, бывшая супруга народного депутата Андрея Деркача. Сам Деркач находится под санкциями США за вмешательство в выборы, что добавляет политического подтекста этой киевской недвижимости.

Исторический контекст улицы Мечникова

Этот район города имеет глубокие исторические корни. Ранее здесь проходила так называемая "Собачья тропа" – дорога паломников к Киево-Печерской лавре, о которой "Телеграф" уже рассказывал. Сама улица была названа в честь выдающегося иммунолога Ильи Мечникова в 1938 году.

Перспективы сохранения дома

Как выглядит здание сегодня

Проект "Майбутнє минулого" от архитектурного бюро IK Architects ставит целью спасти этот памятник от окончательного упадка, ища баланс между сохранением исторической аутентичности и внедрением современных требований безопасности и функциональности. Специалисты считают, что комплексная реставрация может открыть новые возможности для здания: креативные офисы, выставочные залы или даже арт-пространства.

