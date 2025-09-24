ГБР подтвердило инсайд "Телеграфа": банкирам из Мегабанка сообщили о подозрении

Бывших руководителей учреждения подозревают в причастности к незаконному соглашению с передачей недвижимости гражданам России

Официальные сообщения Генпрокуратуры и ГБР подтвердили эксклюзивную информацию "Телеграфа" о подозрениях в отношении бывших руководителей обанкротившегося Мегабанка.

Как писал "Телеграф" 22 сентября, правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам харьковского Мегабанка — председателю правления Елене Пономаренко и начальнику отдела исковой работы Оксане Лактионовой. Их подозревают в организации незаконного переоформления права собственности на 8 объектов недвижимости банка в пользу компаний, связанных с гражданами РФ.

В среду, 24 сентября, официальные подтверждения обнародовали Офис прокурора Украины и Государственное бюро расследований. В сообщениях говорится о о подозрении бывшему и.о. председателя правления обанкротившегося харьковского банка в организации незаконного выведения имущества.

По данным следствия, во время военных действий в Харьковской области была попытка переоформить недвижимость банка на иностранные компании, бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора. Эти компании находятся под санкциями СНБО.

Стоимость арестованной недвижимости превышает 360 млн грн. Обе подозреваемые сейчас находятся за границей, поэтому готовится представление в международный розыск.

