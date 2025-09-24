"РФ може зупинити вбивства будь-якої миті": у Брюсселі відреагували на слова Трампа щодо України

ЄС вітає зміну риторики американського президента

В Європейській Комісії відреагували на останні заяви президента США Дональда Трампа, в яких він вперше допустив можливість військової перемоги України у війні.

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

"Ми вітаємо те, що співпраця зі США сьогодні є настільки міцною й змістовною в контексті скоординованих зусиль для припинення агресії Росії. Ця взаємодія не виникла випадково. Вона стала можливою завдяки тому, що президентка фон дер Ляєн та інші європейські лідери невтомно працювали, аби всі ключові глобальні партнери, зокрема США, були залучені до цих питань так, як вони мають бути. І ми будемо продовжувати у тому ж дусі", — сказав Олоф Ґілл, заступник головного речника Європейської Комісії.

Він звернув угоду, що очільниця Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн та президент США Дональд Трамп 23 вересня мали зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Ми вважаємо [цю зустріч] надзвичайно позитивною в цьому контексті", — сказав Ґілл.

Натомість речниця комісії з питань закордонних справ Аніта Гіппер вчергове повторила ключові пункти позиції ЄС щодо умов завершення війни в Україні:

"Я справді рада ще раз підтвердити нашу чітку позицію: і ми, і США, і передусім Україна прагнемо, щоб ця війна закінчилася. Український народ мужньо бореться за свободу, демократію та суверенітет. Збереження незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України є життєво важливим. Це — послідовна позиція, яку ми мали від самого початку, і в цьому сенсі теперішня підтримка є дуже важливою", — сказала Гіппер.

Вона додала, що Росія може зупинити вбивства будь-якої миті.

"Росія просто може вивести всі свої війська й військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — сказала речниця.